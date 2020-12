Wonder Woman 1984 remporte le box-office du week-end de Noël avec un lancement mondial de 85 millions de dollars

Wonder Woman 1984 a facilement remporté le week-end au box-office des Fêtes avec un transport mondial de 85 millions de dollars. Sur le plan intérieur, la suite très attendue a pu rapporter environ 16,7 millions de dollars, ce qui est impressionnant en raison de la crise actuelle de santé publique et du fait que la majorité des cinémas nord-américains sont fermés. En outre, Warner Bros. avait également Wonder Woman 1984 faire ses débuts simultanément sur HBO Max, permettant aux abonnés de diffuser la suite sans frais supplémentaires.

Wonder Woman 1984 a pu marquer les meilleurs numéros au box-office de la pandémie ce week-end. Seuls 40% des cinémas sont actuellement en activité en Amérique du Nord. « Wonder Woman 1984 a battu des records et a dépassé nos attentes pour toutes nos mesures clés de visionnage et d’abonnés au cours de ses premières 24 heures sur le service, et l’intérêt et l’élan que nous constatons indiquent que cela se poursuivra probablement bien au-delà du week-end « , a déclaré WarnerMedia directement à- chef de la consommation Andy Forssell. Le studio a également annoncé que le succès est déjà allumé en vert Wonder Woman 3.

Western Tom Hanks d’Universal Nouvelles du monde a pu prendre la deuxième place ce week-end de vacances avec un impressionnant 2,4 millions de dollars. Le film a reçu des critiques positives, bien que nous n’ayons toujours pas reçu de numéros de week-end de Sony pour Chasseur de monstre, qui pourrait très bien occuper la deuxième ou la troisième position. Film de famille animé Les Croods: un nouvel âge continue de rester dans le top cinq au numéro trois cette semaine après avoir gagné 1,7 million de dollars. Au cours des 5 dernières semaines, le film a rapporté près de 100 millions de dollars dans le monde.

Au numéro quatre ce week-end est Focus Features ‘ Jeune femme prometteuse, qui a pu gagner 680 K € pour ses débuts. Le thriller de comédie noire a été réalisé, écrit et produit par Emerald Fennell, dans son premier long métrage de réalisatrice. Le film met en vedette Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox et Connie Britton, et suit une femme qui se venge contre des hommes qui, selon elle, lui ont fait du tort. Fatale a pris la cinquième place ce week-end après avoir rapporté 660 000 €.

Le point de vue de Matteo Garrone Pinocchio a pu récolter 274 000 € ce week-end. Le film met en vedette l’acteur Federico Ielapi comme personnage principal, Roberto Benigni comme Geppetto, Gigi Proietti comme Mangiafuoco, Rocco Papaleo et Massimo Ceccherini comme Le chat et le renard. La guerre avec grand-père a pris la septième place avec 90K €, tandis que Blumhouse’s Bizarre a pris la huitième place avec 50K €. Finalement, Viens jouer et Demi-frères a pris les neuvième et dixième places avec 40 000 € et 35 000 €, respectivement. Vous pouvez consulter le reste de la date du box-office de ce week-end à The Numbers.

Box-office

1. Wonder Woman 1984 – 16,7 millions de dollars

2. Nouvelles du monde – 2,4 millions de dollars

3. Les Croods: un nouvel âge – 1,7 million de dollars

4. Jeune femme prometteuse – 680 000 €

5. Fatale – 660 000 €

6. Pinocchio – 274 000 €

sept. La guerre avec grand-père – 90 000 €

8. Bizarre – 50 000 €

9. Viens jouer – 40 000 €

dix. Demi-frères – 35 000 €

