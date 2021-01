Wonder Woman 1984 remporte la bataille de Noël en streaming contre l’âme de Disney, mais il y a un piège

Wonder Woman 1984 est le gagnant de la confrontation en streaming de Noël avec Disney et Pixar. La suite très attendue de DC a été créée le jour de Noël sur HBO Max et dans les théâtres, tandis que Disney et Pixar Âme a sauté les théâtres en faveur des débuts de Disney + le même jour. Wonder Woman 1984 a pu amener certains téléspectateurs dans les cinémas pour regarder le film, mais pour la plupart, il semble que la majorité des fans soient restés à la maison pour diffuser le film à la place.

Il a été révélé que Wonder Woman 1984 en tête du graphique de diffusion américain de Nielsen pour la semaine du 21 au 27 décembre, qui vient d’être mis à jour. Selon Nielson, la suite de DC a accumulé 2,252 milliards de minutes de streaming sur HBO Max, tandis que Âme a attiré près de 1,7 milliard de minutes sur Disney +. Il semble que Warner Bros. ait pu battre Pixar et Disney de 35% en ne regardant que les minutes. Cependant, il y a d’autres facteurs à prendre en compte lors de l’examen des paramètres de Nielson.

Âme a une durée de 101 minutes, qui n’inclut pas le générique de langue étrangère, ce qui porte le film à 110 minutes. Cependant, le générique régulier porte le film à environ 90 minutes. La plupart des téléspectateurs ne s’assoient pas et ne regardent pas tous les crédits, à moins qu’ils ne se soient endormis. En comparaison, Wonder Woman 1984 est beaucoup plus long à 151 minutes, et on pense que le générique commence à rouler autour de 143 minutes. Selon Forbes, cela signifie que la suite de DC a été regardée environ entre 14,9 millions et 15,7 millions de fois, alors que Âme a été regardé environ entre 15,3 millions et 18,5 millions de fois au cours de la semaine de vacances.

Quand on regarde ces chiffres, ça ne ressemble pas à Wonder Woman 1984 vraiment dominé le week-end de vacances comme la plupart le disent. Cependant, on ne sait pas exactement comment Nielson obtient ses métriques de HBO Max, d’autant plus que c’était la première fois qu’ils incluaient le service de streaming. Nielson a déclaré qu’ils «travaillaient à l’introduction des données à l’extérieur» de HBO Max. En outre, on ne sait pas comment les minutes sont compilées compte tenu des fans de DC qui ont très probablement fait avancer rapidement le générique pour voir la scène de mi-crédit. Fondamentalement, il semble qu’il faudra un peu plus de temps avant que Nielson et d’autres groupes de classification ne puissent obtenir des informations de diffusion définitives.

Netflix ne communique pas ses chiffres d’audience au public. Au lieu de cela, ils choisissent d’annoncer quand quelque chose a été un énorme succès. Par exemple, plus tôt cette semaine, ils ont annoncé que Bridgerton est leur série la plus regardée de leur histoire. Netflix dit que la série populaire a été regardée par plus de 82 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours de diffusion. Cela étant dit, les chiffres de streaming pour Wonder Woman 1984 et Âme sont vraiment impressionnants. HBO Max affirme que près de la moitié de ses abonnés payants ont regardé la suite le jour de sa première. Forbes a été le premier à rendre compte de la possible marge plus étroite entre les films DC et Pixar au cours de la semaine de vacances en décembre.

Sujets: Wonder Woman 2, Soul, HBO Max, Streaming, Disney Plus