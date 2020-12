Wonder Woman 1984 réalisatrice presque perdue Patty Jenkins en raison de conflits d’argent

Patty Jenkins a failli s’éloigner de Wonder Woman 1984 sur les conflits d’argent. Le réalisateur venait de sortir Wonder Woman, qui était un monstre au box-office pour Warner Bros. et un succès auprès des critiques et des téléspectateurs. Tout le monde savait que Jenkins était sur le point de tirer profit d’une suite déjà en développement, mais cela n’a presque pas fonctionné de cette façon. La suite tant attendue est sur le point d’ouvrir dans certains cinémas le jour de Noël, tout en étant simultanément diffusée sur HBO Max sans frais supplémentaires pour les abonnés actuels.

Dans une nouvelle interview, Patty Jenkins a parlé du processus de négociation avec Warner Bros.Elle a également révélé pourquoi il avait fallu si longtemps au studio pour annoncer officiellement qu’elle était officiellement attachée à la réalisation Wonder Woman 1984. «J’ai commencé à m’éloigner», a expliqué Jenkins. «J’allais m’en aller. J’ai même dit que je serais heureux d’aller dans un autre studio et d’en gagner un quart parce que ce n’est pas une suite, en principe, pas de problème. Elle a continué et avait ceci à dire.

« C’est intéressant en tant que personne qui n’a jamais fait de profit dans ma carrière jusqu’à Wonder Woman, que j’ai toujours été en paix avec ça. J’étais comme, ‘Hey je comprends.’ Mais maintenant, je me suis dit: « Écoutez, je n’ai jamais gagné d’argent dans ma carrière parce que vous avez toujours eu un effet de levier et je ne l’ai pas fait. » Mais maintenant, la chaussure est sur l’autre pied, il est donc temps de renverser la situation. «

En fin de compte, Patty Jenkins et Warner Bros. ont pu parvenir à un accord satisfaisant pour Wonder Woman 1984. « Je ne veux pas parler d’un système de citations qui m’a mis en boîte et ce n’est même pas vrai. Il était facile de constater que tous les hommes n’avaient pas seulement des citations, ils avaient fait un film indépendant puis un premier [superhero] film « , a expliqué Jenkins. Elle prétend qu’il y avait beaucoup de réalisateurs masculins dans la même position qu’elle qui gagnaient beaucoup plus d’argent. Malheureusement, on dirait que Jenkins a vraiment dû se battre pour ce qu’elle croyait être le sien.

Patty Jenkins dit que ces réalisateurs sans nom « ont été payés sept fois plus que moi pour le premier film de super-héros. Puis sur le second, ils ont été payés plus que moi encore. » Quant à elle Wonder Woman 1984 se battre, il était facile pour elle de dire: « ‘Cela ne peut pas être. Ce ne peut pas être super. Et cela ne peut vraiment pas être Wonder Woman… c’était une chose intéressante à faire, mais c’était une chose facile à faire dans le fait que j’étais très sérieuse. « En fin de compte, Jenkins sent qu’il y avait beaucoup de pression sur ses épaules pour se battre pour les femmes et le l’industrie pour avoir fait la suite.

Si Patty Jenkins n’était pas intervenu pour diriger Wonder Woman 1984, Les fans de DC attendent peut-être encore beaucoup plus longtemps pour voir la suite. Heureusement, le film sortira la semaine prochaine et il a reçu de bonnes critiques de la part des critiques. Quant à savoir comment Warner Bros. ‘ nouveau système de fourniture de nouveau contenu aux consommateurs va, c’est une autre question. Vous pouvez consulter l’interview complète de Patty Jenkins sur le podcast Happy Sad Confused.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman