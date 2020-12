Wonder Woman 1984 perd sa note fraîche certifiée chez Rotten Tomatoes après les débuts de HBO Max

Les fans de DCEU ont applaudi quand il a été révélé que Wonder Woman 1984 avait été « certifié frais » sur Rotten Tomatoes quelques heures après sa sortie, totalisant un score impressionnant de 89%. Alors que cette note était l’une des meilleures jamais notées par un film DCEU, les critiques ultérieures n’étaient pas aussi gentilles Wonder Woman 1984, ce qui lui fait perdre sa cote «certifié frais».

Au moment de la rédaction de cet article, le film a un score Tomatomètre de 65%, ce qui représente une baisse significative de la note. Si le score d’audience est meilleur à 73%, il n’est toujours pas comparable aux 89% initiaux. D’une part, de nos jours, Rotten Tomatoes est le site de critiques le plus populaire au monde, donc une note non récente n’est certainement pas une bonne nouvelle.

Mais d’un autre côté, les films DCEU précédents qui ont obtenu un score aussi bas ou même inférieur à Wonder Woman 1984, à savoir Aquaman et Suicide Squad, ont pu surmonter les critiques négatives pour faire une mise à mort au box-office. Avec les films en franchise, une grande partie des revenus provient de la fidélité à la marque. Considérant que l’original Wonder Woman sorti en 2017 a été un grand succès, cela devrait suffire à convaincre les fans de découvrir la suite par eux-mêmes au lieu de se fier au Tomatomètre.

La grande question est: comment le score de Rotten Tomatoes affectera-t-il les revenus du film? Wonder Woman 1984 a déjà sous-performé sur le marché international, où il a été lancé avant les États-Unis, transportant environ 38,5 millions de dollars, ce qui était bien en deçà des 60 millions de dollars prévus par l’industrie. Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice.com estime qu’un début de 15 millions de dollars au box-office aux États-Unis serait un chiffre optimiste à espérer.

«Nous voyons ‘Wonder Woman 1984’ générer les préventes de billets les plus fortes de tous les films de l’ère de la pandémie jusqu’à présent, mais je me penche prudemment vers plus de 10 millions de dollars pour le week-end étant donné le nombre de fermetures de salles de cinéma. , et une sortie en streaming simultanée. Un chiffre plus proche de 15 millions de dollars pourrait être réalisable, mais il y a beaucoup d’imprévisibilité à prendre en compte pour le moment. «

Bien sûr, une grande partie du succès de Wonder Woman 1984 est lié non seulement au montant d’argent qu’il gagne, mais également au nombre de nouveaux abonnés qu’il apporte à HBO Max, où il sera diffusé au cours du premier mois de sa sortie. Là encore, la fidélité à la marque est susceptible de jouer un rôle plus important que les avis critiques.

Jenkins avait déjà laissé entendre que le succès de Wonder Woman avait incité Warner Bros.à lui donner carte blanche lors de la réalisation de la suite. Maintenant, ce libre cours prendra probablement fin, si le cinéaste choisit de revenir du tout dans la franchise.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, alors qu’il fait ses débuts en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Cette nouvelle est confirmée chez Rotten Tomatoes.

