Wonder Woman 1984 La fin n’est pas ce à quoi s’attendent les fans de super-héros, le réalisateur explique pourquoi

Le film de super-héros tant attendu de la cinéaste Patty Jenkins Wonder Woman 1984 a finalement été publié dans de nombreuses régions du monde. Alors que les critiques du film ont été généralement positives, plus de quelques critiques ont déclaré qu’il manquait une certaine quantité d’action que le public attendait des films de super-héros. Dans une interview avec NYT, Jenkins a révélé qu’elle avait délibérément choisi d’ajouter moins de violence au film, en particulier le point culminant, ce qui emmène l’histoire sur des chemins nouveaux et inattendus.

«J’ai fait deux ou trois choses dans ce film que tout le monde a dit que nous ne pouvions pas faire: personne ne meurt, et elle gagne à la fin avec une conversation. Pour moi, c’était un cheval de Troie: je voulais cocher toutes les cases de ce que vous recherchez dans un film de super-héros, mais en fait, j’espère que je réussis, c’est une subversion où vous dites plutôt à cette jeune génération qui voit ces films: « Vous devez trouver le héros à l’intérieur ». [The lesson is] nous pourrions bombarder n’importe quel pays du monde, et cela n’empêchera pas le chronomètre qui nous attend dans environ 40 ans. C’est exactement le point [of the film]. «

Patty Jenkins avait précédemment révélé que la fin de 2017 Wonder Woman avait été modifié par le studio pour le rendre plus bourré d’action, c’est pourquoi Jenkins a dû insister pour que l’apogée de Wonder Woman 1984 devrait s’en tenir à sa vision personnelle, beaucoup moins violente. Il sera intéressant de voir comment les grands publics réagissent à l’approche du film de la résolution des conflits par des mots plutôt que par des coups de poing.

Alors que les fans ont dû attendre très longtemps pour voir Wonder Woman 1984, il semble que le produit final soit celui qui, selon Jenkins, est la meilleure version de l’histoire qu’elle avait voulu raconter, car elle a expliqué que si le film avait été sorti l’année dernière comme prévu, il aurait été une version précipitée de ce que c’est maintenant.

« Je n’ai jamais voulu [the film] sortir en hiver. Je me battais contre le studio parce que nous devions sortir l’été 2020, et puis ils n’avaient pas eu de grand film pour 2019. J’étais en train de faire une série limitée, et tout d’un coup ils ont annoncé qu’ils avaient a reporté la date de sortie de sept mois, ce qui me donnerait beaucoup moins de temps pour faire le film que pour « Wonder Woman ». Je disais: « Vous les gars, pourquoi garantissez-vous que je ne peux pas faire aussi bien un film en le faisant trop vite? Nous nous sommes donc disputés à ce sujet toute l’année, et j’ai dû abandonner toute une série limitée et seulement fais les deux premiers épisodes, et fais la course pour écrire un traitement de 80 pages en même temps que j’essaie de diriger la série. Nous avons finalement eu de la chance qu’il ait été reculé. Cela aurait été bien pire si c’était était sorti alors. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Cette nouvelle vient de NYTimes.

