Wonder Woman 1984 a un camée Blink-and-Miss du film original

Tandis que Wonder Woman inséré subtilement une référence à Bruce Wayne, Wonder Woman 1984 n’est en aucun cas connecté au DCEU malgré plusieurs chances d’insérer un œuf de Pâques ou deux. Bien qu’il renonce à cette option, il se faufile certainement dans de nombreuses références au premier film. Eh bien, bien sûr, Steve Trevor de Chris Pine est la plus grande attraction alors qu’il revient d’entre les morts pour aider Diana à sauver le monde des plans insensés de Maxwell Lord, mais il y a un autre personnage de 2017. Wonder Woman qui apparaît brièvement dans l’histoire en un clin d’œil.

(L’article suivant contient des spoilers majeurs de Wonder Woman 1984. Arrêtez de lire au cas où vous n’auriez pas encore regardé le film)

Résumer, Wonder Woman a vu la princesse amazonienne Diana Prince quitter l’île cachée de Themyscira pour empêcher Ares de déclencher une guerre mondiale pour détruire l’humanité. En chemin, elle a reçu une aide précieuse du pilote et espion allié, Steve Trevor, de son assistante Etta Candy, de l’espion Sameer, du tireur d’élite Charlie et du chef de contrebandier amérindien Napi pour contrecarrer les plans néfastes de God of War.

Lorsque la guerre a pris fin avec Wonder Woman tuant Ares et Steve se sacrifiant pour sauver le monde, les scènes actuelles ont dépeint l’image que Diana a perdu le contact avec Charlie et les autres après la mort de Steve. Tout ce qu’elle avait était une vieille photo prise pendant la guerre et qui lui avait aussi été livrée par Bruce Wayne.

Mais Wonder Woman 1984 jette un éclairage bref mais important sur ce qui s’est passé pendant toutes ces années après que Diana a arrêté la guerre. Le film commence par le guerrier amazonien s’attaquant à des criminels médiocres qui effectuent un braquage hilarant sans succès dans une bijouterie d’un centre commercial. Après les avoir fait arrêter, Diana retourne à sa vie «normale» dans un somptueux appartement à Washington DC où il y a des photos partout. Bien sûr, Steve apparaît dans beaucoup d’entre eux – un papier découpé dans un journal où il a été honoré à titre posthume, Diana dans son ranch familial, etc. Mais il y a aussi des photos d’elle avec Sam, Charlie, Napi et Etta, prouvant que elle était proche d’eux après 1918, même après que Steve n’était plus là.

Mais parmi eux, ce n’est que l’un d’eux avec qui elle est restée en contact le plus longtemps car on voit une photo de Diana avec une femme âgée à New York. À en juger par le sens de la coiffure et de l’habillage, il est prudent de dire que la femme est évidemment Etta Candy. Alors que, dans Wonder Woman, le personnage attachant et tout aussi audacieux d’Etta (qui a aidé Diana à s’adapter au Londres de 1918) a été joué par Lucy Davis, il est difficile de déduire s’il s’agit de la photo numériquement vieillie de l’actrice dans le cadre ou non. Mais compte tenu des décennies qui se sont écoulées depuis les événements du premier film et du fait que Diana ne la mentionne jamais ni elle ni les autres, on peut supposer qu’Etta est décédée. Oh, nous voulions tellement la voir jouer des scènes d’action – après tout, elle n’était «pas opposée à s’engager dans un peu de coups de poing». Wonder Woman 1984 est maintenant diffusé sur l’application de streaming HBO Max.

