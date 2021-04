Wonder Woman 1984 a failli perdre Maxwell Lord

Les femmes gagnent en importance chaque jour dans l’industrie cinématographique et, par conséquent, le monde des super-héros a fait son chemin vers ce nouveau look féminin, ayant des héroïnes féminines qui suscitent le même enthousiasme que les hommes. Tel est le cas de Wonder Woman.

C’était un tel succès Wonder Woman En 2017, il a été décidé de sortir un deuxième film, mais cette fois le sien. Dans ce film, vous pouviez voir l’évolution de l’une des héroïnes les plus connues et les plus aimées, en plus de ses affrontements épiques avec des méchants très différents de ceux qui étaient déjà connus.







Cependant, en plus de traverser des problèmes de production et de surmonter plusieurs nids-de-poule grâce à la pandémie de coronavirus, Wonder Woman Il a également traversé des difficultés lors du choix de son casting. Et c’était une interview récente qui a révélé la vérité.

Le co-scénariste du film a assuré que Maxwell Lord (Pedro Pascal) était sur le point de perdre son rôle de méchant. Selon ses mots, la première option qu’ils avaient à l’esprit lors du choix de l’antagoniste était le duc de la tromperie, qui est le fils d’Ares, qui a vaincu Diana dans le premier film.

« Nous avions prévu l’utilisation du duc de la tromperie, mais nous avions déjà fait un dieu dans le premier avec le dieu de la guerre et nous ne voulions pas être répétitifs»Étaient ses mots exacts. Bien que, peut-être le fait de choisir un autre supervillain aurait permis au film de recevoir de meilleures critiques puisque Maxwell n’a pas reçu l’approbation des fidèles de DC.