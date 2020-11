WOLOLO! The Battle Royale of Age of Empires II: Definitive Edition est maintenant disponible et voici leurs premières réactions

C’était l’une des grosses surprises de la semaine dernière: Microsoft a révélé la prochaine arrivée d’un mode Battle Royale dans Age of Empires II: Definitive Edition. Et aussi, totalement gratuit à l’occasion de votre mise à jour 42848.

Comme détaillé sur leur blog officiel, ce patch est accompagné d’une nouvelle saison, d’une fonction de jeu rapide et de diverses améliorations dans la stabilité du jeu lui-même. Mais il est clair que ce qui est le plus frappant est le fait que jouer le remake d’un classique de 1999 sous les directives d’un Battle Royale.

Ses managers ont compilé dans sa bande-annonce de lancement les réactions de plusieurs joueurs qui ont diffusé leurs premiers matchs, avec la surprise de voir comment ils ont pu gagner au final, avec ça cercle qui se ferme à la bête.

Quelle chance aurai-je avec mes jeux? Nous partagerons cela bientôt à travers un article détaillé, mais il est clair qu’en tant que mode gratuit et avec l’incitation du Xbox Game Pass, il n’y a aucune excuse possible pour ne pas l’essayer, peu importe à quel point nous avons des raretés dans Battle Royale , comme Tetris 99 ou le nouveau Pac-man Mega Tunnel Battle et Worms Rumble.