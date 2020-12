Wishmaster: le script original sera adapté en roman

Les années 1990 ont été une époque où le cinéma a réussi à profiter d’un grand nombre de films slasher axés sur les adolescents tels que « Scream » et « je sais ce que tu as fait l’été dernier». C’est peut-être pourquoi les films d’horreur de nature plus surnaturelle n’ont pas été aussi bien accueillis par le public, comme dans le cas de « Wishmaster».

Le film serait produit par Wes Craven, l’une des grandes voix du genre de l’horreur responsable de «Freddy« Ou »Les gens sous les escaliers». Sorti en 1997 sous la direction de Robert Kurtzman, le film a réussi au fil des ans à devenir un objet culte en raison de la façon dont il combine l’horreur avec des éléments fantastiques, rappelant des œuvres comme celles de Clive Barker.

L’éditeur Encyclopocalypse Publications espère que l’intérêt des cinéphiles sera ravivé grâce à une nouvelle novelisation du scénario original qui sortira le 31 janvier 2021. Cela chercherait à faire revivre une vieille tradition d’adaptation de certains films d’horreur au format littéraire ( et autres genres en général), qui deviendra très populaire entre les années 70 et 80.

Cette pratique aurait perdu de la vigueur dans les années 90, même si nous pouvons encore voir certains cas appliqués dans les superproductions estivales. Le film a présenté aux fans d’horreur un nouveau méchant durable: le Djinn. Un génie démoniaque qui offrirait des vœux, mais n’accorderait que des cauchemars », explique la maison d’édition lors de sa présentation à la presse.

«Wishmaster a présenté son histoire avec une abondance d’imagination et d’émotion, s’imposant comme digne de la lignée de son créateur et contrairement à ses contemporains, elle n’a jamais reçu de romanisation. Encyclopocalypse s’est allié avec Peter Atkins pour donner vie à une romanisation originale. Le livre, écrit par Christian francis, est basé sur le script original de Atkins».

Dans le film original, un gemmologue tombe sur un artefact qui abrite un génie maléfique à l’intérieur, qui menace d’ouvrir un portail pour que ses pairs prennent le contrôle de la terre. Cela engendrerait une franchise de trois suites, une ligne de figurines d’action et même une adaptation de théâtre musical.