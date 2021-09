WipEout Rush est une nouvelle entrée dans la série emblématique de Sony pour smartphones en 2022

Dans ce qui s’avérera sûrement être un moment de patte de singe pour la grande majorité d’entre vous, WipEout Rush est une toute nouvelle entrée dans la légendaire série de courses de science-fiction de Liverpool Studio – pour smartphones. Dû l’année prochaine pour les appareils iOS et Android, le spin-off est presque certainement le premier volet de l’initiative mobile naissante de Sony, dont le patron Jim Ryan a discuté récemment.

La sortie, abordée par le développeur mobile Rogue Games, a une esthétique de bande dessinée, mettra en vedette 60 navires de la série originale et propose une campagne solo couvrant 12 courses de coupe de championnat dans «cinq environnements distincts». C’est par un message IGN, bien qu’il n’y ait aucune mention de l’aspect «collection de cartes» introduit dans la bande-annonce.

Le PDG de Rogue Games, Matt Casamassina, souligne qu’il ne s’agit pas de remplacer les jeux WipEout traditionnels sur console, mais plutôt d’une approche différente de la série emblématique : « Si je veux cette expérience de course viscérale, immersive et intense, je la trouverai en attente sur PlayStation », a-t-il déclaré, anticipant vraisemblablement une réaction des passionnés. « Nous sommes ravis d’avoir pu repenser WipEout pour mobile avec de nouvelles mécaniques de jeu amusantes. »

Il a ajouté: «Nous espérons que les fans y viendront avec un esprit ouvert car – bien que différents – nous sommes fiers de remettre la franchise WipEout au centre avec une nouvelle approche de la formule. Et nous avons mis beaucoup d’amour dans la présentation, qui comprend de nombreux navires et pistes emblématiques, un nouveau récit inspiré de la bande dessinée, une bande-son électronique appropriée et des visuels magnifiques qui fonctionnent à 60 images par seconde sur du matériel moderne . «

Nous devrons attendre plus d’informations pour avoir une meilleure idée de son jeu, mais la bande-annonce contient certainement de nombreux circuits futuristes et des avions ultra-rapides. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles un nouveau jeu WipEout était en cours de développement pour PS5, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si les « initiés » se sont trompés et faisaient en fait référence à cela à la place.