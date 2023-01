Willow Episode 8 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

La date de sortie de Willow Episode 8 a été officiellement annoncée et pour cette raison, tous les fans de cette série attendent ce prochain épisode. L’attente de cet épisode va bientôt se terminer. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider avec un ensemble complet d’informations sur cette série.

Ici, nous fournirons toutes les informations concernant la date de sortie de Willow Episode 8. En dehors de cela, nous vous informerons également de nombreux autres détails sur la série, tels que les informations sur la distribution, la liste des épisodes, comment pouvez-vous regarder cette série et de nombreux autres détails.

Willow est l’une des émissions de télévision d’aventure fantastique les plus excitantes que beaucoup de gens regardent dans le monde. Cette nouvelle série est en fait basée sur et sert de suite au film de 1988 du même nom. La série a été créée le 30 novembre 2022. Après la sortie de la série, elle reçoit le même amour et le même soutien du public.

L’histoire de cette série suivra six héros et l’histoire de cette série commencera après plusieurs années depuis la défaite de la reine Bavmorda. où ils doivent affronter leurs démons intérieurs et se rassembler pour sauver leur monde des coups de vent. Cette série deviendra plus intéressante à regarder à chaque épisode qui passe. Après avoir regardé tous ses épisodes publiés, les fans recherchent maintenant la date de sortie de l’épisode 8 de Willow. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 8 de Willow

Maintenant, nous allons partager ici la date de sortie de l’épisode 8 de Willow. Selon les informations officielles, l’épisode 8 devrait sortir le 11 janvier 2023. Pour le moment, nous vous recommanderons à tous de marquer cette date donnée et d’attendre la date de sortie donnée.

Où diffuser Willow?

Donc, actuellement, si vous êtes intéressé à regarder cette série en cours et que vous n’avez regardé aucun des épisodes jusqu’à présent, vous pouvez la regarder sur Disney +. C’est la plateforme officielle de cette série. Ici, vous pouvez diffuser tous les épisodes publiés à tout moment, mais vous devez d’abord acheter un abonnement actif. La disponibilité de cette série sur cette plateforme changera également en fonction de votre région.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette série.

Les vents »

« Le Haut Aldwin »

« La bataille de l’agneau abattu »

« Les Murmures de Nockmaar

Forêt sauvage

Prisonniers de Skellin

Au-delà de la mer brisée

À déterminer

Informations sur la distribution

Voici la liste des acteurs de cette série.

Warwick Davis dans le rôle de Willow Ufgood

Ellie Bamber comme Dove / Brünhilde / Elora Danan,

Ruby Cruz en tant que princesse Kit

Erin Kellyman comme Jade

Tony Revolori comme Prince Graydon

Amar Chadha-Patel comme Boorman

Dempsey Bryk comme Prince Airk

Ralph Ineson comme commandant Ballantine

Talisa Garcia dans le rôle de la reine Arianna, la mère de Graydon

Talisa Garcia dans le rôle de la reine Arianna, la mère de Graydon Annabelle Davis comme Mims, la fille de Willow

Vendeurs Rosabell Laurenti

Joanne Whalley comme reine Sorsha

Joonas Suotamo dans le rôle du Fléau

Nombre d’épisodes

Si nous parlons du nombre total d’épisodes qui seront présents dans cette saison en cours, alors, selon les informations officielles, il y aura un total de 8 épisodes dans cette saison.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 8 de Willow, aux plateformes de streaming en ligne pour profiter de cette série, à la liste des acteurs et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 8 de Willow, vous pouvez déposer un commentaire ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

