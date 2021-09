Willie Garson, reconnu pour avoir joué Stanford dans Sex and the City, est décédé

L’acteur qui jouait Blatch Stanford, le meilleur ami de Carrie Bradshaw dans Sex And The City, est décédé à 57 ans des suites d’un cancer. Les adieux émouvants à son fils Nathen.

La tristesse envahit le monde du divertissement après l’annonce de la décès de Willie Garson. Comme le rapporte Variety, l’acteur américain est décédé ce 21 septembre après avoir combattu le cancer. Bien qu’au cours de sa carrière, il ait fait des dizaines d’apparitions au cinéma et à la télévision, la vérité est que son rôle le plus mémorable est celui de Stanford, le meilleur ami de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) au Le sexe et la ville.

L’un des proches de l’artiste a confirmé son départ, bien que les détails sur sa maladie soient encore inconnus. Minutes plus tard, ses proches ont commencé à le renvoyer sur les réseaux sociaux. Son fils Nathen Garson Il a ému les utilisateurs après avoir partagé des photos et des vidéos intimes de Willie.

« Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis très heureux que vous ayez pu partager toutes vos aventures avec moi et que vous ayez pu accomplir autant. Je suis très fier de toi« , a écrit. Et il a ajouté : «Tu seras toujours avec moi. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que j’aie jamais rencontrée. Je suis heureux que vous ayez partagé votre amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ou ne le perdrai jamais”.

La carrière de Garson a connu des moments emblématiques : il a étudié le théâtre à la Université wesleyenne puis diplômé de Yale avec une maîtrise en beaux-arts de l’École d’art dramatique. Ces derniers mois, son nom avait de nouveau fait la une des journaux. Et c’est qu’en plus de sa participation à l’emblématique série américaine Le sexe et la ville et ses films, il était maintenant sur le point de revenir avec son personnage dans Redémarrage de HBO Max.

Willie Garson est entré dans la peau de Stanny (Blatch Stanford) encore, cet agent de vente homosexuel qui a gagné l’affection du public. A la relance Et juste comme ça, son personnage apparaîtra dans les dix épisodes qui composeront la série. De même, elle aura la participation de ses collègues Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nizon et le casting composé de Chris North, Mario Cantone, Evan Handler et David Eigenberg.