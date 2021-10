William Shatner parle de la mission à venir et voit « l’immensité de l’espace » par lui-même

Lorsque William Shatner a assumé le rôle du capitaine James T. Kirk dans la série originale « Star Trek » en 1966, Neil Armstrong était encore à trois ans de faire ce premier « saut de géant pour l’humanité » à la surface de la lune.

Maintenant, l’acteur de 90 ans est sur le point de faire un grand pas en avant alors qu’il se prépare à aller hardiment là où son alter ego à l’écran est allé tout le temps – l’espace.

Comme l’a annoncé lundi la société de Jeff Bezos, Blue Origin, Shatner volera jusqu’au bord de la dernière frontière à bord de la fusée Shepard NS-18, et mardi, la star s’est rendue AUJOURD’HUI et a expliqué pourquoi il était si désireux de saisir ce.

« Nous parlons de l’espace et des conditions d’apesanteur, de l’énormité de l’univers et du joyau absolu d’une petite chose que nous appelons la Terre en comparaison », a déclaré l’étoile. « Je vais le ressentir avec la même énormité que j’ai ressenti cet orage électrique la nuit dernière. »

Il a dit s’attendre à ce que l’expérience lui donne une perspective qu’il ne pourrait obtenir autrement.

« Je vais voir l’immensité de l’espace et le miracle extraordinaire de notre Terre et à quel point elle est fragile par rapport aux forces à l’œuvre dans l’univers », a-t-il songé. « C’est vraiment ce que je recherche. »

La série originale « Star Trek », vers 1966 : à partir de la gauche, Leonard Nimoy en tant que Spock, William Shatner en tant que capitaine Kirk, DeForest Kelley en tant que McCoy et James Doohan en tant que Scottie. PA

Comme il l’a décrit dans un communiqué publié lundi, « j’entends parler de l’espace depuis longtemps maintenant. J’en profite pour le voir par moi-même. Quel miracle. »

La mission spatiale réelle de Shatner est prévue pour le 12 octobre, date à laquelle il rejoindra la vice-présidente des opérations de mission et de vol de Blue Origin, Audrey Powers, ainsi que ses coéquipiers Chris Boshuizen et Glen de Vries, lorsqu’ils décolleront tous de l’ouest du Texas. et direction les étoiles.

Le voyage fera de l’acteur nonagénaire la personne la plus âgée à avoir jamais voyagé dans l’espace.