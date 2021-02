Willem Dafoe repéré sur le tournage de « Spider-Man 3 » en tant que Green Goblin

De nouveaux rapports indiquent qu’un autre grand méchant de merveille rejoint le casting de « Spider-Man 3 », celui-ci étant l’un des originaux « Spider-man », Willem Dafoe il répétera son rôle de Norman Osborn Aussi connu sous le nom de Gobelin vert (gobelin vert).

Le nouveau rapport GWW indique que Dafoe rejoint le Univers cinématographique de merveille. Bien que l’on ne sache pas immédiatement qui Dafoe jouera dans le projet, étant donné que « Homme araignée » ont ramené des acteurs de la franchise dans leurs anciens rôles, l’acteur est susceptible de rejouer le Lutin vert.

Dafoe rejoindra Alfred Molina et Jamie Foxx, Qui est-ce Ils reprennent respectivement leurs rôles de méchants en tant que docteur Octopus. Il reste à voir si ces méchants seront rejoints ou si certains d’entre eux n’apparaîtront que dans des rôles de camée.

Kevin Feige a confirmé que les singeries multiversales joueront un rôle important dans l’avenir de Marvel Studios.

«Le plus gros indice est le titre du deuxième film de Doctor Strange. C’est le plus gros indice quant à l’endroit où le multivers de la folie nous emmène et comment nous l’explorons », a-t-il déclaré. Feige.