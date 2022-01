Willem Dafoe a un pitch parfait pour Joker 2 avec Joaquin Phoenix

Willem Dafoe est partant pour apparaître dans un Joker film, même s’il n’est pas techniquement le prince clown du crime. Pendant des années, de nombreux fans de Dafoe ont fait pression pour que l’acteur acclamé joue le Joker dans un film basé sur DC. Les rumeurs ont conduit Dafoe à peser sur la possibilité dans une nouvelle interview avec GQ, et comme le Spider-Man : Pas de retour à la maison explique la star, il adorerait partager la vedette avec Joaquin Phoenix dans un nouveau film sur un imposteur essayant de prendre le contrôle de l’identité du Joker.

« Il y a quelque chose d’intéressant, comme s’il y avait un imposteur du Joker. Il serait donc possible d’avoir non pas des Jokers en duel mais quelqu’un qui dit être le Joker qui n’est pas le Joker. Et ce genre d’ouvre la possibilité d’une histoire intéressante, en particulier si vous aviez Joaquin Phoenix Joker, et puis vous avez eu quelqu’un qui imitait ou racontait ce qu’il faisait. J’ai fantasmé là-dessus. Mais à part ça je ne parle à personne [about it], tu es le premier.