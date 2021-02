Will Smith s’attaque au thriller Fast & Loose Crime Boss du réalisateur de Deadpool 2

Will Smith a été attaché à un nouveau projet qui le verra jouer un seigneur du crime. Le film, intitulé Fast & Loose, est un drame qui a Deadpool 2 et Hobbs et Shaw le réalisateur David Leitch a été chargé de diriger le projet. Selon Deadline, une guerre d’enchères féroce est actuellement en cours entre tous les grands studios hollywoodiens pour obtenir les droits du film prévu. La logline du projet peut être lue ci-dessous.

« Après que le chef d’une organisation criminelle de haut niveau ait subi une perte de mémoire suite à une attaque, il se réunit avec son équipage, pour découvrir que les choses ne sont pas ce qu’il pense qu’elles sont.Will Smith) se réveille à Tijuana après avoir été laissé pour mort sans aucun souvenir, il suit une série d’indices pour découvrir son identité en découvrant qu’il a vécu deux vies différentes: l’une, en tant que chef de file du crime à succès, entouré de belles femmes, de jouets coûteux , et un style de vie somptueux et l’autre en tant qu’agent infiltré de la CIA, mais avec un salaire dérisoire, aucune vie de famille ou de maison, et aucun piège de réussite. Le problème est qu’il ne se souvient pas lequel de ces deux personnages est sa véritable identité et, plus important encore, quelle vie il veut vraiment vivre. «

Alors que la prémisse du film peut conduire à un drame sérieux et fondé, dans le sens de L’identité Bourne ou Mémento, David Leitch est connu pour injecter beaucoup de style et s’épanouir dans ses films, notamment Blonde atomique et John Wick. Leitch est également connu pour sa capacité à utiliser le charisme naturel de ses principaux acteurs pour créer des personnages mémorables. Donc, une équipe entre lui et Will Smith ressemble à un match fait au paradis.

Alors que Smith s’est fait un nom dans les années 90 en jouant des rôles héroïques, il s’est récemment penché davantage sur des représentations grises ou anti-héros, telles que le super-héros ivre et déprimé Hancock, le supervillain Deadshot ou un assassin dans Homme Gémeaux. Pourtant, même les rôles les plus pervers parviennent à devenir en quelque sorte des personnages sympathiques entre les mains de Smith, et cela se produira probablement dans Rapide et lâche ainsi que.

Une chose que le film présentera sans aucun doute, ce sont des scènes d’action incroyables. Leitch a prouvé qu’il savait comment créer une séquence d’action qui semble réelle, même lorsqu’elle se déroule entre un assassin immortel comme Deadpool et un guerrier cybernétique du futur comme Cable. Le goût de Leitch pour injecter de l’humour dans ses histoires devrait également trouver une excellente utilisation de l’excellent timing comique de Smith.

Avant que l’acteur ne saute dans Rapide et lâche, cependant, Smith sera vu dans son prochain véhicule vedette où il fait équipe avec le cinéaste Antoine Fuqua dans le drame d’esclaves en fuite Émancipation qui est produit par Apple. Le film va gratter une démangeaison particulière pour Smith depuis qu’il a refusé le rôle principal de Quentin Tarantino Django Unchained parce que l’acteur ne pouvait pas être d’accord avec Tarantino sur le thème de la «vengeance» du film. Cela vient de Deadline.

Sujets: Fast & Loose