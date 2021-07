Will Smith a payé pour l’ensemble des feux d’artifice de la ville américaine du 4 juillet après qu’ils n’aient pas planifié de spectacle

Un feu d’artifice produit par « Go 4th on the River » aura lieu à la Nouvelle-Orléans le long du Mississippi Riverfront à 21h le dimanche 4 juillet 2021:fireworks::tada:

Le don des feux d’artifice de la ville a été rendu possible par l’acteur et producteur Will Smith, avec sa compagnie Westbrook:clap:⚜️ pic.twitter.com/oWI8b8YOap

– Maire LaToya Cantrell (@mayorcantrell) 2 juillet 2021