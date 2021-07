Will Ferrell révélé comme le fantôme du cadeau de Noël dans la comédie musicale Scrooge de Ryan Reynold

Après avoir teasé une image de sa prochaine comédie musicale Fougueux, Ryan Reynolds et Will Ferrell ont été photographiés sur le tournage du nouveau film, donnant un premier aperçu du couple en costume. La nouvelle version de Dicken’s Un chant de noel a un certain air de Bill Murray Rasé à ce sujet, avec l’histoire se déroulant dans un cadre contemporain qui voit l’homme d’affaires de Reynold apprendre l’erreur de ses voies par trois fantômes moins que ordinaires à Noël. Le film Apple TV + a été initialement annoncé en 2019, mais le tournage n’a commencé qu’au début du mois lorsque Reynolds a exprimé sa joie de commencer le tournage avec l’un de ses héros de comédie.

Ryan Reynolds et Will Ferrell passent la journée à filmer leur prochain film musical de vacances « Spirited » à Boston ! https://t.co/Bh0BpNliM3 – JustJared.com (@JustJared) 15 juillet 2021

Les nouvelles images prises lors d’un tournage en plein air à Boston, montrent Reynolds portant un costume d’affaires pointu et regardant chaque centimètre le personnage avare de Scrooge. En plus d’être sur le plateau avec Ferrell, il y avait d’autres images le montrant se dirigeant vers sa caravane alors qu’il arrivait sur le plateau habillé en tenue décontractée pour le lendemain du tournage prévu. Bien qu’il soit formidable de voir Reynolds dans le personnage, ce sont les images de Ferrell qui sont les plus intéressantes, car nous pouvons voir son costume beaucoup plus individuel en tant que fantôme du cadeau de Noël.

Même si c’est peut-être l’été maintenant, le costume vert et noir épais et apparemment rembourré de Ferrell est quelque chose qui garderait certainement un froid hivernal, même si cela doit être un cauchemar à porter dans la chaleur torride de juillet. Avec de multiples revers, des boutons dorés et un motif en losanges, le costume crie à la fois le classique Ghost of Christmas Present, tout en le transformant en quelque chose de proche des tenues de soirée. Pendant que Will Ferrell, et Reynolds, sont vus arborant des masques faciaux dans les images, nous allons supposer avec une grande certitude que ceux-ci sont purement pour la sécurité entre les prises et ne font pas partie intégrante des costumes de l’un ou l’autre des personnages.

Les seuls autres membres de la distribution à avoir été confirmés jusqu’à présent sont Octavia Spencer, en tant que joyeuse collègue du personnage de Reynolds, et Briller la star Sunita Mani apparaît comme le fantôme de Noël passé. Avec une touche musicale au conte, il sera intéressant de voir ce que Reynolds peut apporter à la fête pour faire de cette interprétation de l’un des films de Noël les plus connus et le plus souvent filmés une expérience unique et agréable pour le public.

Les films récents de Ferrell n’ont pas réussi à exciter le box-office ces dernières années, avec son Holmes & Watson la comédie étant un échec complet et son point de vue sur le Concours Eurovision de la chanson être appelé aussi terrible que la compétition elle-même. Espérons qu’avec le pouvoir du toujours populaire Reynolds en charge de ce film, Ferrell pourra retrouver une partie de la comédie passée qui a fait son nom dans des goûts comme Elfe et Présentateur.

Ryan Reynolds arrive pour continuer le tournage de son nouveau film #Fougueux à Boston https://t.co/nzneMbKiZf – JustJared.com (@JustJared) 16 juillet 2021

Ryan Reynolds a été occupé ces dernières semaines, ayant également fait la promotion de son nouveau film gars libre en passant un peu Dead Pool magie, quand il est apparu comme son personnage populaire aux côtés du MCU personnage de Korg dans une vidéo de panne de gars librela remorque de. Il a également fait la promotion de son film tout en travaillant avec la chaîne Hallmark pour apporter un peu de Noël dans la vie encore plus tôt que d’habitude. gars libre arrive en exclusivité dans les cinémas le 13 août, tandis que Fougueux devrait arriver sur AppleTV + à temps pour Noël 2022. Ces photos ont d’abord été partagées sur Just Jared.

Sujets : Apple TV Plus