Wicca, la sorcellerie qui garantit notre protection

Si vous recherchez une protection, la magie Wiccan est une excellente solution. Populairement connue sous le nom de sorcellerie, la Wicca est une religion néopaïenne en Europe occidentale qui célèbre les cycles de vie, les festivals saisonniers et affirme l’existence du surnaturel.

C’est une religion qui utilise des rituels magiques pour atteindre les objectifs visés par ses pratiquants. Ci-dessous, nous énumérons quelques rituels simples qui vous donneront une protection. Check-out:

Pour les amulettes

Chez Wicca, porter des amulettes avec vous est une pratique largement utilisée, car ils peuvent non seulement porter chance, donner protection et positivité à leur propriétaire. Pour oindre ces amulettes, le mélange suivant est recommandé. Dans une bouteille en verre, mélangez à parts égales d’encens et d’essence de citron, le double de lavande, le safran entier, un soupçon de citronnelle et huit parts de minéral léger. Gardez-le bien et utilisez-le sur vos amulettes chaque fois que vous souhaitez une protection supplémentaire.

À votre maison

Obtenez du quartz blanc, bleu, vert et rouge. Placez chaque pierre dans un coin de la pièce que vous souhaitez conserver et répétez-le à voix haute:

«Il y a quatre pouvoirs: la terre, le feu, l’eau et l’air, pour chaque coin à garder / Esprits des pierres gardiennes, gardez un œil sur cet endroit / Défendez si vous en avez besoin, mais ne laissez rien ni personne pour entrer / Dans ce place il y a quatre coins, chaque coin a un charme / Protection, Vigilance, Persistance et Résistance / Ils maintiendront la règle aussi bien en ma présence qu’en mon absence / Dès que ce sort sera lancé il agira immédiatement, car ici et maintenant il est scellé.

Protection de soi

Par une nuit de pleine lune, placez un clou de girofle dans un bol d’eau consacrée. Placez une tasse de basilic face à une bougie blanche. Allumez la bougie et respirez profondément. Lorsque vous vous concentrez, pensez à vos pouvoirs de protection et visualisez un bouclier solide autour de vous. Puis récitez les versets:

«J’invite les gardiens et la puissance du Seigneur et de la Dame / Je suis impliqué dans la protection du feu / Je suis soutenu par la force et la grâce de la terre / Les vents m’apportent de doux changements et le débit de l’eau facilite l’énergie en ce moment / je crois en cette protection et je libère mes peurs, pour que je puisse rester en contact avec le pouls de la vie / Que cela se fasse dans un plus grand bien / Qu’il en soit ainsi, qu’il en soit ainsi!