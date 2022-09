Whoopi Goldberg fait exploser les trolls critiquant les anneaux de pouvoir et le casting diversifié de House of the Dragon

Si vous avez quelque chose de négatif à dire sur la diversité des personnages vus dans Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir et/ou HBO Maison du Dragon, Whoopi Goldberg ne veut pas l’entendre. Les deux émissions étant récemment arrivées dans leurs maisons respectives, il y a eu un certain niveau de critiques sur les réseaux sociaux concernant l’inclusion de personnages noirs. Avec Les anneaux de pouvoircertains soutiennent que le casting diversifié ne correspond pas à la façon dont certains personnages ont été décrits dans les livres originaux.

Parlant de la situation sur La vue (par Variété), Goldberg a sonné sur tout le monde critiquant le Anneaux de pouvoir fonderie. Elle dit que parce que les créatures mythiques de la série fantastique n’existent pas réellement dans la vraie vie, il n’y a aucune bonne raison pour laquelle davantage d’acteurs noirs ne peuvent pas être présentés dans une nouvelle réinvention de l’histoire. Poursuivant en disant aux critiques en ligne de « trouver un emploi », Goldberg insinue que ces personnes doivent avoir trop de temps libre si elles le passent à se plaindre du fait que des Noirs jouent des personnages fictifs.

« Ils n’existent pas dans le monde réel. Tu le sais ? Il n’y a pas de dragons. Il n’y a pas de hobbits. Es-tu en train de me dire que les Noirs ne peuvent pas être des faux aussi ? C’est ce que tu me dis ? Je ne Je ne sais pas s’il y a comme un club de hobbits, je ne sais pas s’il va y avoir des protestations, mais les gens ! …Trouvez un travail ! Trouvez un travail ! Allez vous trouver, parce que vous vous concentrez sur les mauvaises choses.

La Maison du Dragon a suscité les critiques des trolls racistes

Le co-animateur de Goldberg, Sunny Hostin, a accepté, commentant qu’il est « fascinant » que certains téléspectateurs acceptent de voir des dragons cracheurs de feu et des personnes nées avec des cheveux blancs comme neige et des yeux violets, mais que mettre en vedette des Noirs est « un pont trop loin pour ces gens. » Ce n’est pas trop loin de ce que Maison du Dragon L’acteur Steve Toussaint a déclaré à propos du contrecoup, disant précédemment de son casting: « Ils sont heureux avec des cheveux blancs et des yeux violets, mais un Noir riche? C’est au-delà de la pâleur. »

Pour souligner davantage ce point, Goldberg a ensuite souligné un prochain remake de film Disney qui ébouriffera probablement les plumes de bon nombre de ces mêmes personnes critiquant le casting diversifié dans d’autres projets. Halle Bailey fera ses débuts en tant qu’incarnation noire d’Ariel dans un remake en direct de La petite Sirène, qui sortira en salles l’année prochaine. Goldberg prédit que beaucoup de gens perdront la tête lors de la sortie de ce film.





« Vous allez tous perdre la tête quand vous verrez la nouvelle Ariel, parce que vous savez – et je ne veux pas déranger les sirènes qui regardent la série, vous savez, parce que je sais qu’il existe de nombreuses communautés de sirènes de Et quand je dis « de différentes couleurs », je ne joue pas. Il y a des sirènes violettes, il y a des sirènes roses, il y a des sirènes noires, il y a des sirènes latines, il y a des sirènes de tout acabit. Et vous savez pourquoi Parce que c’est le monde que nous aimerions mieux voir.

Tu peux regarder Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video et Maison du Dragon sur HBO Max.