WhatsApp traite les utilisateurs indiens différemment des Européens en termes de politique de confidentialité mise à jour: Centre to Delhi HC

WhatsApp traite les utilisateurs indiens différemment des Européens sur le retrait de sa nouvelle politique de confidentialité, ce qui préoccupe le gouvernement et il se penche sur la question, a informé lundi le Centre à la Haute Cour de Delhi. Le gouvernement central a déclaré à la Haute Cour qu’il était également préoccupant que les utilisateurs indiens soient « unilatéralement » soumis au changement de la politique de confidentialité par la plate-forme de messagerie instantanée.

Les observations ont été présentées au juge Sanjeev Sachdeva par le solliciteur général supplémentaire (ASG) Chetan Sharma lors de l’audition d’une pétition d’un avocat contre la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp qui appartient à Facebook.

Au début de l’audience, le tribunal a réitéré ce qu’il avait dit le 18 janvier que WhatsApp était une application privée et il était facultatif de la télécharger ou non.

« Il n’est pas obligatoire de le télécharger. Toutes les autres applications ont des termes et conditions similaires concernant le partage des informations des utilisateurs avec d’autres », a déclaré le tribunal et a demandé pourquoi le pétitionnaire contestait la politique de WhatsApp.

Le tribunal a également observé que le projet de loi sur la protection des données personnelles était en cours d’examen par le Parlement et que le gouvernement examinait les questions soulevées dans le plaidoyer.

Au cours de l’audience, ASG Sharma a déclaré au tribunal qu’en ne donnant pas aux utilisateurs indiens la possibilité de ne pas partager leurs données avec d’autres sociétés de Facebook, WhatsApp prima facie semble traiter les utilisateurs avec une «approche tout ou rien».

« Dans la mesure où le gouvernement est concerné, alors que la politique de confidentialité proposée par WhatsApp à ses utilisateurs européens interdit spécifiquement l’utilisation de toute information partagée avec les entreprises Facebook aux fins des entreprises », cette clause ne se trouve pas dans la politique de confidentialité proposée aux citoyens indiens qui constituent une partie très importante de WhatsAppla base d’utilisateurs.

« Cette différence de traitement est certainement une source de préoccupation pour le gouvernement. Il est également préoccupant pour le gouvernement que les utilisateurs indiens soient unilatéralement soumis aux changements de la politique de confidentialité », a déclaré l’ASG à la cour.

« Cela met à profit la signification sociale de WhatsApp pour forcer les utilisateurs à conclure un marché susceptible de porter atteinte à leurs intérêts en matière de confidentialité et de sécurité des informations », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré au tribunal que, bien que la question se situe entre deux particuliers – WhatsApp et ses utilisateurs – la portée et l’étendue de WhatsApp « en faire un motif pertinent que des politiques raisonnables et convaincantes soient mises en place, ce qui est fait par le projet de loi sur la protection des données personnelles et les discussions sont en cours ».

Sharma a déclaré que le gouvernement examinait déjà la question et a envoyé une communication à WhatsApp rechercher certaines informations.

Avocat principal Kapil Sibal, apparaissant pour WhatsApp, a déclaré au tribunal que la communication avait été reçue et qu’elle recevrait une réponse.

Le tribunal, par la suite, a mis la question à l’ordre du jour du 1er mars.

La pétition, par un avocat, a soutenu que la politique de confidentialité mise à jour viole le droit des utilisateurs à la vie privée en vertu de la Constitution.

Le plaidoyer a fait valoir que la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp permet un accès complet à l’activité en ligne d’un utilisateur sans aucune supervision du gouvernement.

Selon la nouvelle politique, les utilisateurs peuvent l’accepter ou quitter l’application, mais ils ne peuvent pas choisir de ne pas partager leurs données avec d’autres applications appartenant à Facebook ou tierces.

