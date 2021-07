WhatsApp teste le transfert de chat entre iOS et Android – avec une capture

WhatsApp travaille actuellement sur un moyen de transférer les historiques de discussion dans Messenger d’iOS vers Android et vice versa. De nouvelles captures d’écran révèlent désormais plus d’informations sur le transfert entre smartphones. Un câble peut être requis pour la transmission.

On sait depuis avril que WhatsApp travaille actuellement sur une fonction qui permettra le transfert des historiques de chat d’iOS vers Android et vice versa. Le site Web WABetaInfo publié sur Twitter récemment plusieurs captures d’écran et une vidéo montrant à quoi ressemble un tel transfert. Actuellement, les sauvegardes de l’historique des messages ne peuvent être transférées qu’entre des appareils dotés du même système d’exploitation.

Avez-vous besoin d’un câble pour transférer le chat ?

Comme on peut le voir dans la vidéo, lors du passage d’iOS à Android et vice versa, non seulement les historiques de chat mais aussi les médias respectifs des chats sont transférés vers le nouvel appareil. Quelque peu surprenant : les avertissements « Reconnectez votre câble » sur les captures d’écran et « Ne déconnectez pas encore votre câble » dans la vidéo indiquent qu’un câble sera apparemment nécessaire pour la transmission de données. On ne sait pas si le tout fonctionnera plus tard également sans fil.

Le moment où la fonction de transfert sera disponible dans WhatsApp pour les utilisateurs des deux systèmes d’exploitation n’est pas non plus clair. Comme le note WABetaInfo, la fonction pourrait déjà être incluse dans les prochaines versions bêta de WhatsApp.

Le transfert de l’historique des discussions pourrait être intégré à la nouvelle application « Passer à Android » de Google

Le site Web XDA Developers a signalé entre-temps que le transfert de l’historique des discussions dans WhatsApp pourrait également être intégré à l’application prévue « Passer à Android » de Google. L’application est destinée à faciliter le passage des utilisateurs d’iPhone à un smartphone Android et fait office de contrepartie à l’application de migration d’Apple « Transfert vers iOS ».

Jusqu’à présent, cependant, on ne sait toujours pas si la prochaine application « Passer à Android » de Google offrira sa propre fonctionnalité pour transférer les historiques de discussion WhatsApp ou si l’application ne fait référence qu’à la fonction de WhatsApp.