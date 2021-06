WhatsApp pourra bientôt être utilisé sur plusieurs appareils

Jusqu’à présent, WhatsApp ne peut être lié qu’à un seul appareil – mais cette restriction ne s’appliquera plus à l’avenir. Ensuite, en plus de l’appareil principal, une utilisation sur jusqu’à quatre autres appareils devrait être possible. La fonctionnalité doit être déployée pour les bêta-testeurs dans les deux prochains mois.

La nouvelle fonction multi-appareils est actuellement en cours de développement, écrit le site WABetaInfo. WhatsApp ne peut actuellement être lié qu’à un seul smartphone ou à une seule tablette ; l’utilisation sur d’autres appareils n’est possible que via WhatsApp Web. Cependant, cela ne fonctionne que si l’appareil principal est également connecté à Internet – mais cet obstacle devrait être éliminé à l’avenir. Les utilisateurs de WhatsApp devraient – en plus de leur appareil principal – pouvoir lier leur compte à jusqu’à quatre autres appareils et ainsi pouvoir utiliser le service indépendamment de l’appareil principal.

Version bêta dans les deux prochains mois

WhatsApp gardera alors l’historique des discussions synchronisé sur plusieurs appareils sous Android et iOS, mais cela nécessitera toujours une mise à jour vers la dernière version. Les appels audio et vidéo seront également possibles sur tous les appareils. La lettre des utilisateurs avec une version obsolète de WhatsApp ne fonctionnera pas.

Si vous souhaitez essayer la fonctionnalité, vous aurez la possibilité de le faire dans les deux prochains mois – la version bêta est alors attendue. La version finale devrait être un peu longue à venir.