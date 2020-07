WhatsApp permettra (enfin) de désactiver les groupes pour toujours

Peu de fonctions me viennent plus demandées dans WhatsApp depuis des années que de pouvoir faire taire un groupe pour toujours, au niveau de pouvoir utiliser WhatsApp en multiplateforme. Désormais, une nouvelle fonctionnalité est apparue dans la version bêta de WhatsApp pour Android, selon laquelle nous pouvons enfin faire taire un groupe pour toujours et non avec un délai d’un an comme jusqu’à présent.





Jusqu’à présent, lorsque nous voulions faire taire un groupe pour qu’aucune notification ne provienne de celui-ci, nous pouvions choisir entre trois options. Ces trois options duraient huit heures, une semaine ou un an. Essentiellement, ce que WhatsApp a fait est de remplacer un an pour toujours. Par conséquent, nous pouvons couper le son d’un groupe pendant huit heures, pendant une semaine ou pour toujours.

La nouvelle fonctionnalité pour l’instant apparaît dans la version bêta de WhatsApp sur Android, dans la version 2.20.197.3 de l’application. Il n’y en a toujours aucune trace dans la version bêta d’iOS. Évidemment, cela n’apparaît pas encore dans la version définitive de WhatsApp. Quand le ferez-vous? Sûrement en quelques semaines, les nouvelles fonctions qui apparaissent dans les bêtas mettent quelques semaines à atteindre la version finale pour tous les utilisateurs, une fois qu’elles ont été suffisamment testées et ne posent pas de problèmes. Étant une fonctionnalité mineure, cela ne devrait pas prendre longtemps.

Contrôle accru dans la gestion de groupe

Au cours de ces deux dernières années, WhatsApp a mis en œuvre de nouveaux fonctionnalités spécialement axées sur la gestion de groupe. Les groupes peuvent être très utiles mais en même temps extrêmement ennuyeux s’il y a trop d’activité en eux ou si nous n’avons pas directement demandé à être dans l’un d’eux. Ce sont certaines des choses que les ingénieurs de WhatsApp cherchent à résoudre.

En avril 2019, l’un des grands changements est venu dans la gestion des groupes lorsque WhatsApp nous a permis de choisir qui nous ajoute à un groupe. Jusque-là, n’importe qui pouvait le faire sans notre permission, maintenant nous pouvons choisir entre tout le monde, nos contacts ou personne. Cela automatiquement réduit considérablement l’entrée dans des groupes indésirables ou demandé.

Une autre caractéristique curieuse pour les groupes concerne les administrateurs. Depuis quelque temps déjà, il est possible de choisir qui peut et qui ne peut pas écrire dans un groupe. Cette fonctionnalité permet Réduisez le spam et le bruit dans les conversations, ou exploitez directement le groupe en tant que canal de diffusion unidirectionnel.

