WhatsApp permettra désormais aux utilisateurs iOS et Android de parcourir les catalogues professionnels via sa nouvelle fonctionnalité d’achat

Utilisateurs de l’application de messagerie WhatsApp pourra désormais parcourir le catalogue des commerces et commerces de proximité sur l’application à l’aide d’un nouveau bouton d’achat. Ce nouveau bouton remplacera le bouton d’appel vocal et selon l’entreprise, le déploiement mondial de celui-ci a été lancé. Bien que l’on ne sache pas combien de temps il faudra au bouton pour atteindre tout le monde, il est en cours de lancement pour les utilisateurs iOS et Android.

Nous facilitons encore plus les achats sur WhatsApp. Vous pouvez désormais découvrir facilement quelque chose que vous aimeriez acheter auprès de votre entreprise préférée en appuyant sur le nouveau bouton d’achat en haut des chats. pic.twitter.com/lHn0M1NhM5 – WhatsApp Inc. (@WhatsApp) 10 novembre 2020

Après Instagram et Facebook, WhatsApp obtient également un coup de pouce dans le domaine des affaires. Désormais propriétaires d’entreprise avec WhatsApp les comptes pourront se connecter directement avec les clients et connecter leur catalogue de boutique sur l’application.

Si les utilisateurs sont intéressés par une boutique ou une entreprise, ils peuvent ouvrir WhatsApp, accédez à leur chat et appuyez sur le nouveau bouton d’achat dans le coin supérieur droit. En cliquant sur le bouton, les utilisateurs pourront vérifier les prix des articles disponibles, ainsi que la possibilité de contacter directement l’entreprise pour des questions. Il n’y a qu’un seul bouton d’appel maintenant et les utilisateurs devront appuyer dessus pour décider s’ils souhaitent passer un appel vidéo ou vocal.

WhatsApp a publié quelques vidéos destinées aux entreprises pour montrer comment le nouveau système fonctionnerait. Ici, des instructions détaillées sur la configuration d’un WhatsApp boutique a été montrée. Dans une autre vidéo, il est montré comment les propriétaires d’entreprise qui ont leur boutique Facebook pourront connecter leur compte à leur WhatsApp nombre. De plus, tout client intéressé par son article pourra discuter et parcourir les produits directement depuis WhatsApp.

Ce bouton constitue une mise à niveau vers Plateforme WhatsApp for Business qui a été conçu en gardant à l’esprit les petites entreprises. Rien n’indique que les utilisateurs pourront effectuer des paiements directement via WhatsApp pour le moment, mais on s’attend à ce que cette fonctionnalité diminue également.

