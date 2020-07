WhatsApp Pay : enfin une ouverture sur le marché Indien ?

Selon un rapport du Times of India, dans un dossier judiciaire le mois dernier, NPCI a déclaré à la principale banque indienne, la Reserve Bank of India (RBI), que l’application appartenant à Facebook était désormais conforme à toutes les normes. L’année dernière la RBI avait demandé à la NPCI de s’assurer que WhatsApp répond à toutes les exigences.

WhatsApp a commencé ses services de paiement à titre d’essai il y a plus de deux ans en Inde et est depuis en mode test avec un million d’utilisateurs.

Maintenant, la société devra attendre le dernier signe de la RBI et du gouvernement pour lancer ses services de paiement pour ses 400 millions d’utilisateurs en Inde. Ça a déjà commencé. Un nouveau projet visant à mettre à disposition des utilisateurs de WhatsApp des services financiers tels que le crédit et l’assurance est déjà en cours.

WhatsApp plans to offer credit, insurance and pension products to lower-income individuals and those in rural areas in India and help digitize local small and medium-sized businesseshttps://t.co/SBVQjyjwOe

— Swarajya (@SwarajyaMag) July 23, 2020