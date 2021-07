WhatsApp « N’obligera pas les utilisateurs à opter pour une nouvelle politique de confidentialité tant que le projet de loi sur la protection des données n’entrera pas en vigueur »

09 juil. 2021 13:14:56 IST

Whatsapp a déclaré vendredi à la Haute Cour de Delhi que jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi sur la protection des données, il n’obligerait pas les utilisateurs à opter pour sa nouvelle politique de confidentialité car elle a été mise en attente.

Whatsapp a également précisé devant le juge en chef DN Patel et le juge Jyoti Singh que cela ne limiterait pas la fonctionnalité pour les utilisateurs qui n’optent pas pour la nouvelle politique de confidentialité entre-temps.

Apparaissant pour la plate-forme de messagerie instantanée, l’avocat principal Harish Salve a déclaré: « Nous avons volontairement accepté de la mettre (la politique) en attente … nous n’obligerons pas les gens à accepter. » Salve a déclaré que Whatsapp continuerait néanmoins à afficher la mise à jour à ses utilisateurs.

Le tribunal entend les appels de Facebook et de sa société WhatsApp contre l’ordonnance d’un juge unique refusant d’arrêter l’ordonnance du régulateur de la concurrence CCI ordonnant une enquête sur la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp.

Le 23 juin, la Haute Cour de Delhi avait refusé de suspendre l’enquête de la Commission indienne de la concurrence (CCI) sur la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Un banc de la division des vacances des juges Anup Jairam Bhambhani et Jasmeet Singh a entendu un appel de WhatsApp et de sa société mère Facebook Inc contre une seule ordonnance de banc refusant d’interférer avec l’enquête de CCI.

Avec des entrées de PTI

.

