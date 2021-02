WhatsApp n’est plus l’application la plus populaire au monde, elle a été dépassée par …

Télégramme! Et oui, le service de messagerie instantanée de Pavel Durov est placé pour la première fois dans le «Top1» mondial du marché mobile, avec WhatsApp en 5ème position.

De plus en plus débat entre les différents services de messagerie instantanée dans l’industrie mobile, du moins en particulier entre Telegram et WhatsApp, puisque les deux services les plus populaires ont été verrouillés une bataille de fonctionnalités et de portefeuilles d’utilisateurs actifs que je leur ai permis de grandir à l’ombre les uns des autres.

En fait, personne ne sait que WhatsApp a profité des options déjà disponibles dans Telegram pour s’améliorer, et ce dernier a également gagné à chaque fois. plus de crédibilité et plus d’utilisateurs face à la lenteur des progrès des développeurs WhatsApp avec les améliorations, quelque chose qui a été récemment augmenté par le Questions sur la confidentialité et les changements mis en œuvre par Facebook dans ses conditions d’utilisation.

Ce n’est pas en vain, est-ce que selon les informations de SensorTower, nous pouvons vous confirmer depuis WhatsApp a été supprimé de ‘Top 5’ d’applications sur iOS et Android globalement, en restant septième sur l’App Store et sixième si on regarde Google Play.

Sur la base des données agrégées, WhatsApp est cinquième et a déjà été dépassé par deux concurrents directs, Telegram et Signal, tous deux pariant curieusement sur un modèle très différent du service Facebook, assurer une confidentialité et une sécurité beaucoup plus soignées pour tous ses utilisateurs.

Les réseaux sociaux triomphent sur mobile, mais WhatsApp perd du terrain

Avec des données mises à jour en janvier 2021, Telegram est déjà un leader mondial des applications pour plates-formes mobiles, en déplaçant TikTok en deuxième position et en signant pas moins de 63 millions de téléchargements, presque 4 fois plus qu’à la même période de l’année 2020 … Des chiffres impressionnants!

TikTok n’est pas loin derrière, en tout cas, avec ses 62 millions d’installations sur appareils mobiles, laissant de plus loin, ce sont Signal, Facebook et WhatsApp qui complètent les cinq premières positions du classement, soulignant l’importance des réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, le plus curieux est de voir comment Facebook tente de changer vos conditions d’utilisation sur WhatsApp à travers le monde, avec un exode massif d’utilisateurs vers Signal, qui monte comme de la mousse, déjà Télégramme, qui multiplie également les utilisateurs, assurant à chacun que ils ne partageront ni n’échangeront vos données comme ils ont l’intention de le faire de la société de Mark Zuckerberg.

Posséder Pavel Durov, créateur de Telegram, a déclaré qu’il était « La plus grande migration numérique de l’histoire de l’humanité », confirmant que plus de 100 millions d’utilisateurs se sont inscrits sur Telegram seulement au mois de janvier 2021.

WhatsApp pour sa part maintient sa position, avec sa nouvelle politique de confidentialité en vigueur depuis le 6 janvier 2021, bien que report au 15 mai l’obligation d’accepter les nouvelles mesures avant les commentaires négatifs et les fuites d’utilisateurs.

Telegram veut que personne ne doute du changement et avance avec l’importation de chats pour faciliter le processus

De la direction du service de messagerie russe, avec Pavel Durov à la tête, ils voulaient également se plonger dans les détails de sa grande nouvelle fonctionnalité, qui vise à faciliter la tâche de migration vers votre application en offrant importation facile des chats et des histoires.

Désormais disponible avec la dernière mise à jour pour Android et iOS, Telegram nous propose prise en charge du transfert de l’historique des discussions à partir d’autres services de messagerie, y compris non seulement WhatsApp mais aussi d’autres comme Line ou KakaoTalk pour le moment.

Ici, dans 45Secondes.fr, nous vous avons appris à l’utiliser sans complications majeures, car la vérité est que cette option est extrêmement simple et puissante, Durov annonçant déjà que s’améliorera avec la possibilité de combiner deux chats, un existant dans Telegram et un autre importé, tant que le chat de réception contient moins de 100 messages.

Pavel Durov dit qu’en fait, cette limite augmentera avec le temps afin que tous les enregistrements puissent être conservés avec le même alimentation, avec prévoit même de fournir une API gratuite aux développeurs tiers qui permet d’importer des messages vers Telegram à partir de tout autre service ou de toute application.

Peignez bien l’avenir pour Telegram, et en attendant, Les bureaux de Facebook continuent de décider de poursuivre ou non leurs nouvelles conditions d’utilisation ou enfin ils repartent pour éviter l’exode massif des utilisateurs … La pomme de terre est sur votre toit!

