WhatsApp, le mode vacances est de retour pour faire taire les conversations stressantes

Une des prochaines nouveautés à venir sur la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp il pourrait être particulièrement utile à ceux qui, le veuille ou non, se retrouvent dans de nombreuses conversations de groupe particulièrement encombrées mais dépourvues de contenu vraiment significatif. C’est le Mode vacances ou mode vacances, un mode qui en plus de faire taire les conversations, il vous permet de les masquer depuis l’écran principal e garde-les cachés quelle que soit l’activité qui s’y déroule.

La nouveauté a été découverte par les responsables du portail WABetaInfo mais ce n’est pas la première fois qu’on en parle. En fait, les développeurs de la plateforme avaient déjà commencé à y travailler depuis l’été dernier, interrompant cependant le développement et leur faisant ainsi penser qu’ils ont renoncé à introduire le mode dans les versions finales de leur application. Ces jours-ci cependant ils ont été certains progrès ont été interceptés dans le code relatif au mode Vacances, signe qu’en effet la nouveauté pourrait bientôt voir le jour.

À quoi sert le mode vacances

Mode vacances le rend plus efficace l’une des fonctionnalités déjà présentes dans WhatsApp, ou la possibilité de archiver conversations. À ce jour, en effet, toutes les conversations que vous ne souhaitez pas voir dans la liste normale peuvent déjà être archivées: l’application les garde, mais les reléguant dans un espace caché qui peut être rappelé à volonté mais ne perturbe pas l’agencement des autres chats. Le problème est que lorsqu’un membre d’un chat archivé envoie un message dans la conversation, il il quitte l’archive pour revenir occuper la liste chats récents, même lorsque les notifications sont désactivées.

L’archive devient un oubli

Avec le mode Vacances activé, toutes les conversations sont archivées ils perdent la chance de réémerger dans la liste de discussion. L’archive devient ainsi une sorte d’oubli où les chats peuvent accumuler des dizaines et des centaines de messages sans que le téléphone vibre une seule fois ou que le nombre de messages à lire apparaisse n’importe où. Non seulement cela: une autre option interceptée par WABetaInfo vous permet de vous retrouver automatiquement dans l’archive toutet les chats inactifs depuis plus de 6 mois, en gardant la liste des conversations récentes relativement en ordre.

Bien sûr, rien d’irréparable n’arrive aux chats. A tout moment il est possible de lire les messages en attente en visitant la liste des conversations archivées, alors qu’un chat spécifique est possible ressusciter de cet état de limbes en le supprimant de l’archive ou en désactivant complètement le mode Vacances. Malheureusement, la nouveauté est encore en cours de perfectionnement et il n’y a aucun moyen de savoir précisément quand elle deviendra utilisable. L’année dernière, le développement de la fonctionnalité a été abandonné pendant des mois; cette fois, l’espoir est qu’il apparaîtra bientôt sur les smartphones des utilisateurs d’Android et iOS.