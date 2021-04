WhatsApp inclura très bientôt la possibilité de passer vos discussions entre iPhone et Android

Enfin, il sera possible de passer des discussions WhatsApp entre iOS et Android de manière simple.

Si tu as déjà manqué d’Android à iPhone, ou vice versa, il est probable que l’un des problèmes que vous avez rencontrés ait été en essayant transférez vos chats WhatsApp d’un mobile à un autre. Et bien qu’il existe des moyens de transférer des discussions WhatsApp d’iPhone vers Android et vice versa, la vérité est que ces méthodes ne sont pas aussi simples que vous pourriez vous y attendre, en particulier par rapport à d’autres applications de messagerie alternatives.

Heureusement pour tous ceux qui, à un moment donné, ont pensé à passer à la plate-forme rivale, à partir de WABetaInfo, ils ont confirmé que, très bientôt, WhatsApp vous permettra de passer des chats d’iOS à Android, et vice versa.

Les discussions Mic WhatsApp entre iOS et Android seront possibles très bientôt

Dans la capture d’écran partagée par WABetaInfo, une nouvelle fonction incluse dans WhatsApp donnera la possibilité de déplacer l’historique des chats et des messages de WhatsApp pour iOS vers Android, ou vice et versa.

Apparemment, pour mener à bien ce processus, les deux appareils doivent télécharger la dernière version disponible de WhatsApp.

Pour l’instant cette fonction n’est pas activée, et nous devrons attendre une future mise à jour de l’application pour pouvoir l’utiliser.

Cette fonction, ainsi que d’autres outils sur lesquels WhatsApp travaille depuis un certain temps, sont liées à la possibilité d’utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils qui devraient arriver très bientôt, permettant accéder à l’historique des discussions depuis tous les appareils associés au même compte. Pour l’instant, WhatsApp n’a pas non plus confirmé la date d’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, WhatsApp

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂