WhatsApp envoie l’ultimatum aux utilisateurs: les nouvelles règles doivent être acceptées avant le 15 mai

15 mai Whatsapp mettra à jour les conditions d’utilisation de son service, avec quelques modifications liées à la confidentialité des utilisateurs qui utilisent l’application au quotidien. On parle du changement depuis des mois pour plusieurs raisons, dont le fait que l’acceptation des nouvelles règles est obligatoire et que le groupe Facebook a décidé de le communiquer à l’avance pour éviter un effet de surprise qui aurait pu s’avérer contre-productif. Maintenant que la date fatidique est arrivée, l’application a commencé à envoyer une nouvelle, énième vague d’alertes destinées aux utilisateurs qui ces dernières semaines n’ont pas encore accepté les changements attendus à l’avance: le message, comme d’habitude, apparaît au sommet des conversations présent dans l’écran principal de l’application et du port.

Qui recevra la notification

C’est en fait ça depuis des mois WhatsApp envoie périodiquement ces notifications à ceux qui n’ont pas encore accepté les nouvelles conditions d’utilisation du service, mais le dernier rapport provient de WABetaInfo, il date de ces jours et pourrait annoncer une campagne de notification plus agressif et tapis que la normale. Le contenu, dans tous les cas, est toujours le même: en appuyant sur la notification, deux écrans apparaissent qui expliquer largement ce que Facebook a l’intention de faire différemment avec les données des utilisateurs qu’il ne le fait déjà. La réponse n’est pas grand-chose, même si les changements pourraient agacer une tranche d’abonnés.

Ce qui change avec les nouvelles règles

Essentiellement, contacter une entreprise sur WhatsApp permettra à ce dernier de prendre en compte l’interaction qui a eu lieu afin d’en envoyer à l’expéditeur publicités également sur Facebook. Si un utilisateur contacte un compte d’entreprise sur WhatsApp pour obtenir de l’aide sur un service, ou pour commander un produit, en bref, il pourrait trouver des publicités sur Facebook concernant d’autres produits ou services de cette marque. Tout se passe sans que les informations de contact ou les conversations soient lues ou revues par Facebook ou par des tiers, mais l’idée d’être suivi par une entreprise passant d’une application à une autre peut encore être dérangeante – et surtout cela représente un changement dans la conditions d’utilisation du réseau social auquel un consentement explicite doit être donné.

Même après avoir accepté les nouvelles règles, vous pouvez rester à l’abri de cette transmission d’informations simplement en n’engageant pas de conversations avec les entreprises sur WhatsApp, mais le groupe Facebook mise beaucoup sur ce canal de communication. Dans l’imaginaire de la multinationale de Mark Zuckerberg, la plateforme de messagerie deviendra bientôt une destination pour le commerce électronique et l’envoi d’argent: c’est aussi pour cette raison que les développeurs veulent faire accepter les nouvelles règles aux utilisateurs au point de les submerger de notifications et de risquer que beaucoup décident de le faire. arrêtez d’utiliser l’application comme cela s’est produit ces derniers mois.

