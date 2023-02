WhatsApp copiera (encore) l’une des meilleures fonctionnalités de Telegram : les messages épinglés

in

WhatsApp s’efforce d’inclure l’épinglage des messages dans une future mise à jour de l’application Android.

WhatsApp se tourne à nouveau vers Telegram pour implémenter de nouvelles fonctions dans son application

Même si WhatsApp est toujours le service de messagerie le plus populaire au monde avec plus de 2 millions d’utilisateurs actifs par mois, son grand rival, Telegram, le surpasse encore en nombre de fonctionnalités. Pour cette raison, pendant longtemps, WhatsApp a généralement regardez la plateforme créée par les frères Durov pour inclure de nouvelles fonctions dans leur application.

Ainsi, encore une fois, WhatsApp va copier l’une des meilleures fonctions de Telegram, puisque, comme le confirme WABetaInfo, l’épinglage de messages arrive très bientôt sur l’application appartenant à Meta.

WhatsApp teste déjà les messages corrigés dans la dernière bêta pour Android

Les gars de WABetaInfo ont découvert grâce à la dernière bêta de WhatsApp pour Android présente dans le Play Store, dont le numéro de version est 2.23.3.17que la plate-forme de messagerie instantanée travaille à mettre en œuvre l’épinglage de message dans une future mise à jour de l’application.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, WhatsApp vous testez déjà l’épinglage des messages dans votre application et dans le cas où un message est épinglé et que son destinataire possède une ancienne version de WhatsApp, l’application leur montrera un message dans la conversation indiquant qu’ils doivent mettez-le à jour avec la dernière version pour pouvoir afficher et épingler les messages.

C’est une fonction qui nous manquait depuis longtemps dans WhatsApp, car épingler un message en haut d’un chat est vraiment utile pour le consulter en cas de besoin ou pour communiquer quelque chose dans un groupe et que tous ses membres puissent le voir.

L’épinglage de message est une fonctionnalité de WhatsApp qui encore en développement et, par conséquent, nous devrons encore attendre qu’il soit disponible pour tous les utilisateurs de l’application de messagerie. Dans tous les cas, si vous souhaitez essayer à la fois cette fonction et d’autres futures avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta

