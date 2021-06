WhatsApp confirme la prise en charge de plusieurs appareils en même temps et d’une application pour iPad : les prochains mois sont une excellente nouvelle

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp. Après de nombreuses années d’attente, enfin nous aurons le mode multi-appareils dans WhatsApp. Will Cathcart, directeur de WhatsApp et Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, ont confirmé à WABetaInfo que dans les prochains mois, nous aurons d’excellentes nouvelles pour l’application de messagerie.

Les responsables de WhatsApp et Facebook confirment ainsi ce qui se murmure depuis un certain temps ; un support multi-appareils pour jusqu’à quatre appareils à la fois à venir accompagné de sa propre application pour iPad. C’est ce qu’ils ont expliqué et ce qui va suivre.

La prise en charge multi-appareils tant attendue arrive bientôt sur WhatsApp

Prise en charge de plusieurs appareils pour WhatsApp est en développement depuis des années. Malgré WhatsApp Web, il n’était toujours pas possible d’utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils en même temps, comme le permettent les applications concurrentes telles que Telegram.

Dans une interview avec le média spécialisé WhatsApp, WABetainfo, Will Cathcart et Mark Zuckerberg ont tous deux répondu à quelques questions, confirmant que dans les mois à venir, nous aurons un support multi-appareils, pouvant se connecter à l’ordinateur ou à la tablette même si nous n’avons pas le mobile principal allumé.

Capturez où les responsables de WhatsApp et Facebook confirment l’arrivée du multi-appareil. Image : Wabetainfo.

Prise en charge de plusieurs appareils fonctionnera avec quatre appareils et il n’aura pas besoin d’une connexion Internet, il ne sera donc pas dépendant du mobile tel qu’il est actuellement.

Cela a été un « grand défi technique » quand il s’agit de synchroniser correctement les messages, selon le PDG de Facebook.

En ajoutant la prise en charge multi-appareils, les responsables de WhatsApp ouvrent également la porte à leur propre application pour iPad.

Messages qui disparaissent. Image : Wabetainfo

Ce ne sont pas les seules nouvelles confirmées. Bientôt, nous aurons également le mode des messages qui disparaissent, pouvant discuter de manière plus privée. En activant ce mode, les messages disparaîtront automatiquement au bout de 7 jours.

Ils travaillent également sur une fonction « Afficher une fois », où les utilisateurs peuvent envoyer une photo ou une vidéo qui s’autodétruira dès que l’autre personne la recevra.

Quand aurons-nous ces nouvelles?

Comme confirmé à WABetaInfo, la prise en charge multi-appareils sera disponible pour les tests bêta dans moins de deux mois. Enfin nous avons une date plus ou moins concrète pour cette fonction tant attendue.

Via | WABetaInfo