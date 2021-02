WhatsApp cessera de fonctionner le 15 mai pour certains utilisateurs

La date du 8 février a été reportée, mais à de ces jours et pendant plusieurs semaines encore à venir utilisateurs de Whatsapp continuera de voir et d’examiner l’avis dans l’application qui les invite de toute urgence à accepter les nouvelles règles de la plate-forme. L’application de messagerie est mettre à jour partiellement la façon dont il traite les données des utilisateurs, qui doit adhérer à cet état de fait ou décider de ne plus utiliser le service; le choix avait déjà été imposé il y a des semaines, mais à l’époque, il avait provoqué le rejet pur et simple de nombreuses personnes qui, en réponse, avaient commencé à migrer vers d’autres applications de messagerie. Le groupe Facebook n’a cependant pas l’intention de renoncer à l’évolution de WhatsApp et a proposé une nouvelle date pour accepter les nouvelles conditions d’utilisation du service: le 15 mai.

Les alertes les plus récentes apparaissant dans l’application remontent au week-end dernier. Inside Facebook explique que les conversations qui auront lieu dans WhatsApp resteront parfaitement protégées des regards indiscrets. Pour les utilisateurs, une seule chose va changer: le discussions initiées avec des entreprises et des entreprises ils peuvent être utilisés par ce dernier pour décider de suivre les clients avec des publicités pour les envoyer également sur Facebook. Cette décision a du sens pour les commerçants qui peuvent toucher des personnes déjà intéressées par leurs produits et services. par contre il peut en représenter un nuisance pour les utilisateurs de WhatsApp, qui se voient poursuivis sur une autre plate-forme.

Le groupe Facebook tient à souligner que les conversations WhatsApp avec les magasins et les entreprises sont facultatifs, et en ce sens il a raison; ce que la multinationale ne parvient pas à spécifier tout de suite, c’est que ses plans pour WhatsApp sont de transformer la plate-forme de messagerie en une destination de commerce électronique difficile à ignorer. Tôt ou tard sur WhatsApp, vous ferez des achats, passerez des commandes à distance, payerez des services d’abonnement et bien plus encore: utilisé déjà par des milliards de personnes pour discuter avec des amis et des parents, il sera très difficile de ne pas l’utiliser, même pour contacter votre magasin ou votre entreprise de confiance pour des achats en ligne.

C’est aussi dans cette perspective que le groupe Facebook tient particulièrement à faire accepter à tous les nouvelles règles de WhatsApp – ou aurait rendu cette clause facultative. Le rêve de Zuckerberg de rapprocher de plus en plus Facebook et WhatsApp ne se réalisera pas d’un seul coup, mais par petites étapes: l’un sera réalisé le 15 mai, même au prix de perdre une partie des utilisateurs de la plateforme de messagerie.

