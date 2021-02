WhatsApp: cela se produit si vous n’acceptez pas les nouveaux termes et conditions

Les utilisateurs de WhatsApp ont encore jusqu’au 15 mai pour accepter les nouvelles conditions d’utilisation. Le service a maintenant révélé ce qu’il advient des comptes de ceux qui n’acceptent pas le changement controversé.

L’annonce originale selon laquelle WhatsApp modifierait ses conditions d’utilisation et élargirait l’échange de données avec Facebook a déjà provoqué le mécontentement des utilisateurs. À tel point que WhatsApp est revenu en arrière et a reporté la date limite d’acceptation des nouveaux termes et conditions du 8 février au 15 mai. Mais aussi les nouvelles informations sur la façon de traiter avec les utilisateurs qui ne veulent pas accepter les changements devraient réchauffer les esprits. Selon un e-mail adressé à une entreprise partenaire de WhatsApp que TechCrunch a pu voir, leurs comptes sont progressivement paralysés.

Les comptes WhatsApp inactifs seront supprimés après 120 jours

Alors que se passe-t-il après le 15 mai? Tout d’abord, WhatsApp veut « demander lentement » à l’utilisateur d’accepter les nouvelles conditions afin de continuer à pouvoir « utiliser toutes les fonctionnalités de WhatsApp », selon ledit e-mail. Le service suggère quelque chose de similaire sur une nouvelle page FAQ. Si vous ne souhaitez toujours pas accepter les modifications, vous pourrez toujours recevoir des notifications et des appels de WhatsApp pendant un certain temps. Cependant, il ne sera plus possible de lire ou d’envoyer des messages. Le compte passe alors à l’état inactif.

WhatsApp a également réglementé avec précision ce qui arrive aux comptes inactifs. Selon la page d’aide de WhatsApp, ceux-ci seront supprimés après 120 jours d’inactivité. Selon les propres déclarations de la société, cela sert à limiter le stockage des données et à assurer la protection des données des utilisateurs.

Il est impossible de contourner les nouvelles conditions d’utilisation

Si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp dans toute son étendue, vous devrez accepter tôt ou tard les modifications des conditions d’utilisation. Les nouvelles conditions permettent à WhatsApp d’échanger des données sur les transactions et les paiements avec Facebook afin de mieux placer la publicité dans le cadre de son expansion e-commerce.