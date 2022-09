WhatsApp améliore les appels vidéo avec 3 nouvelles fonctionnalités utiles

in

WhatsApp anticipe déjà l’avenir de ses appels vidéo : groupes jusqu’à 32 personnes, accès plus facile grâce à des liens et cryptage de bout en bout.

Ils ont toujours été lents, mais il faut aussi reconnaître que les développeurs Meta n’ont jamais cessé de marcher quand il s’agit de apporter de nouvelles fonctionnalités à un service WhatsApp qui peu à peu mûrit pour devenir non seulement la référence des utilisateurs, mais aussi dans une alternative sérieuse et complète aux autres outils plus professionnels comme Zoom ou Teams.

Les dernières nouveautés qui sont sur le point d’atterrir dans le service de messagerie le plus populaire de la planète nous ont été présentées par PhoneArena, toutes axées sur améliorer l’expérience d’utilisation des appels vidéo au sein de la plate-forme et corriger trois des demandes les plus importantes que les utilisateurs avaient soulevées dans cette section.

Sans surprise, la sienne WhatsApp a annoncé Liens d’appel comme élément clé pour les appels vidéo qui arriveront cette semaine, permettant à tous les utilisateurs de la plateforme envoyer des liens d’appel vidéo à vos contacts afin qu’ils puissent facilement se joindretout comme nous le faisons avec les réunions dans Google Meet, dans Microsoft Teams, dans Zoom ou dans tout outil de ce type.

Évidemment, l’utilisateur qui reçoit le lien vous devrez avoir WhatsApp installé et configuré pour accéder à l’appel vidéo, bien que dans tous les cas via des liens il est extrêmement facile de passer des appels vidéo de groupesoit au démarrage, soit pendant l’appel lui-même, même à les personnes que nous n’avons pas dans notre liste de contacts.

En plus de cela, WhatsApp fonctionne également sur appels vidéo de groupe jusqu’à 32 participantschose confirmée par Mark Zuckerberg lui-même rapportant que la nouvelle fonctionnalité était déjà testée en interne mais sans proposer de dates de débarquement officielles.

Les dernières nouvelles sont dans le chiffrement de bout en bout des appels vidéo qui sera également mis en œuvre dans les mois à venir, également dans les appels de groupe jusqu’à 32 participants, ce qui, selon Meta, sera beaucoup plus sécurisé. De toute façon, nous ne savons pas vraiment Comment va se réaliser cette sécurisation que promet Meta ?car l’envoi de liens à des inconnus qui peuvent être interceptés par des utilisateurs malveillants est tout sauf sûr.

Quant à la sortie des trois nouvelles fonctionnalités dans WhatsApp stable, eh bien la Liens d’appel Ils arriveront cette semaine aux versions iOS et Android de l’application.

D’autre part, pour les appels de groupe jusqu’à 32 participants et le cryptage de bout en bout il n’y a pas de dates définies et ils sont toujours testés en interne dans Metanous continuerons donc à être attentifs pour vous apporter toutes les informations dès que WhatsApp publiera ces nouvelles.

