« What We Do In The Shadows »: Spin-off a déjà un nouveau distributeur

NEMO lampe à suspension IN THE WIND H (Blanc - aluminium, PMMA)

Nemo Lighting réalise des lampes de design contemporain et iconique, déjà connues sous la marque Nemo CassinaIn The Wind H de Nemo est une suspension pour une LED lumière chaude et diffuse. La structure est fabriquée grâce à une technologie de torsion hors axes de l’extrusion de l’aluminium, spécialement