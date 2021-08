What if de Marvel… ? Le producteur veut une nouvelle saison chaque année

Il y a très peu de certitudes dans l’industrie du cinéma et de la télévision en ce moment, mais si les choses se passent comme prévu, nous pourrions voir une deuxième saison de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? beaucoup plus tôt que beaucoup ne l’auraient imaginé. Selon le producteur de la série Brad Winderbaum, nous pourrions en voir plus du côté alternatif de la chronologie Marvel dès l’année prochaine. Lors de la récente tournée de presse de la saison en cours du MCU, il a également confirmé que si tout se passe bien, nous pourrions même voir de nouveaux épisodes arriver chaque année par la suite.

Parler à Collisionneur, Winderbaum a déclaré: « Comme vous le savez avec l’animation, la production prend beaucoup de temps. Nous avons eu la chance d’obtenir le feu vert pour une deuxième saison assez tôt pour avoir une chance de la sortir l’année prochaine. Nous verrons ce qui se passera . Évidemment, je ne veux pas prédire l’avenir avec ce nouveau monde dans lequel nous vivons, mais notre intention est d’en faire une sortie annuelle. »

Il est vrai que les choses peuvent changer très rapidement dans l’industrie de nos jours. Lorsque les cinémas ont rouvert il y a quelques mois, c’était une affaire très hésitante et alors que les choses semblaient se dérouler sans heurts pendant une courte période, les fissures ont rapidement commencé à apparaître. De nombreuses grandes productions ont été touchées par des retards de tests Covid positifs, notamment Mission impossible 7, les productions ont été déplacées de certains pays par crainte que de nouveaux blocages n’affectent le tournage, et certains grands films ont maintenant déclaré voir leurs dates de sortie glisser plus tard à l’automne.

À bien des égards, une série animée a plus la capacité de contourner de nombreuses restrictions de Covid, le travail de voix off pouvant être effectué à distance, mais cela ne signifie pas qu’ils s’en sortiraient complètement indemnes lorsqu’il s’agira de rassembler les gens pour terminer certains de le travail de post-production et l’animation elle-même.

S’exprimant plus tôt dans le mois, Winderbaum a confirmé qu’en dépit d’être une série animée, Et qu’est-ce qui se passerait si…? sera tout aussi important pour le MCU comme n’importe lequel des films d’action en direct et des émissions de télévision. « Ce n’est pas un hasard si la série reprend juste après Loki… Le multivers a éclaté dans toutes les directions possibles », a déclaré Winderbaum lors de l’une des premières conférences de presse de Et qu’est-ce qui se passerait si…? « Je pense que sans entrer dans les détails, je peux vous dire que Et qu’est-ce qui se passerait si…? – comme un projet, comme une histoire qui existe dans le MCU – est aussi important que n’importe quel autre et est tissé dans cette tapisserie. »

La première saison de la série a commencé avec des histoires qui ont transformé Peggy Carter en First Avenger et T’Challa de Black Panther en Star-Lord, et les prochains épisodes verront une vision sombre de Doctor Strange, Spider-Man chassant Marvel Zombies et plus . Les critiques ont été positives pour la série jusqu’à présent, et elle tire parti du boom actuel des propriétés d’animation qui a vu de nombreuses franchises populaires se diversifier dans cette direction. Avec autant de personnages avec lesquels jouer et tant d’autres à venir, il n’est pas surprenant que Winderbaum s’attende à ce que cela devienne un événement annuel.

Sujets : Et si ?