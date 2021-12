West Side Story accueille une première à New York de style gala avant la prévente des billets

Il y a peu de noms à Hollywood qui sont aussi bancables que Steven Spielberg et le réalisateur légendaire se prépare pour un autre classique du cinéma potentiel avec son remake de la comédie musicale américaine intemporelle, West Side Story. Les nominations aux Oscars sont probablement nombreuses pour le film et la production épargne désormais les dépenses en lançant une première mondiale glamour à New York.

L’ensemble de la distribution était présent au Jazz at Lincoln Center’s Rose Theatre pour l’événement de gala, avec Rachel Zegler, qui joue le rôle principal féminin du film, Maria, remarquant l’importance de l’occasion après le film comme tant d’autres ont subi des revers et des restrictions en raison de la pandémie de Covid. Spielberg lui-même a fait écho au sentiment en ajoutant :

« C’est juste absolument incroyable. L’énergie est palpable dans cette salle ce soir. Il y a eu une telle attente de la part de nous tous – toute la compagnie d’acteurs, de musiciens, de cinéastes, d’écrivains et de chorégraphes. Nous attendions cette nuit.

L’équipe de production en a également profité pour dévoiler de toutes nouvelles affiches pour promouvoir le lancement des préventes de billets. Sorties conjointement avec IMAX et Dolby, les affiches évoquent le long métrage original de 1961 et ajoutent également une impression d’échelle à l’image au-delà des affiches généralement intimes qui avaient été publiées auparavant. Sans perdre le point central de la romance de Maria et Tony, mais en encadrant le couple avec des images violentes qui fournissent une toile de fond au récit.

La vision de Steven Spielberg de West Side Story se rapproche en fait beaucoup plus de la comédie musicale originale de Broadway de 1957 plutôt que de la version cinématographique de 1961 adaptée pour l’écran par Ernest Lehman. L’histoire est essentiellement un récit de l’époque moderne de l’œuvre la plus connue de William Shakespeare Roméo et Juliette. Situés dans un quartier de cols bleus multiracial, les amants maudits appartiennent aux gangs de rue rivaux, les Jets et les Sharks.

Les gangs sont essentiellement divisés selon des critères raciaux avec les requins portoricains et les jets américains blancs. Cela crée une toile de fond très chargée politiquement qui devrait malheureusement rester aussi pertinente en 2021 aux États-Unis que dans les années 50. Le récit a été un peu modernisé pour le rendre plus actuel, mais il s’agira en grande partie d’une recréation fidèle du récit original.

Le film a malheureusement pris une autre nuance poignante lorsque le compositeur original Stephen Sondheim est décédé quelques jours seulement avant la première du film. Certains des acteurs présents ont également rendu hommage à la légende de Broadway, dont Brian D’arcy James qui joue l’officier Krupke en disant :

« C’est très triste qu’il [Sondheim] ne peut pas être ici ce soir, mais la bonne nouvelle est que son travail durera très, très longtemps et sera une inspiration pour tant de personnes. C’est certainement pour moi.

Steven Spielberg a eu beaucoup de succès dans le passé en adaptant des comédies musicales de Broadway au grand écran avec 2011 Cheval de bataille qui a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur film. Si la réponse critique précoce est quelque chose à passer West Side Story pourrait jouer encore mieux pendant la saison des récompenses. Le film est prévu pour une sortie au cinéma le 10 décembre.





