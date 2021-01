Wesley Snipes déclare qu’il est Blade pour toujours, reviendra-t-il dans le multivers Marvel?

Bien avant que l’univers cinématographique Marvel ne devienne l’entité gigantesque qu’il est aujourd’hui, l’acteur Wesley Snipes était déjà l’un de ses super-héros les plus bancables après avoir joué le rôle de l’hybride vampire-humain en 1998. Lame et les deux suites à succès. Mais après que Marvel a récupéré les droits du film sur le personnage en 2012, leur projet de redémarrer l’histoire de Blade a été suivi par leur annonce en 2019 qu’au lieu de Snipes, Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, jouera le héros défectueux. À ce jour, les fans de la star de OG Blade se demandent toujours s’il y a une chance pour Snipes de reprendre son personnage et l’acteur a enfin donné une réponse.

En 2019, l’annonce surprenante de Kevin Feige selon laquelle Mahershala jouera le demi-vampire badass qui est en mission d’éradiquer les vampires a suscité des réactions mitigées. Fans de Wesley Snipes ont rapidement exprimé leur mécontentement à propos du casting, car l’acteur avait discuté avec Marvel du redémarrage de Blade. Mais il n’a eu aucun ressentiment pour le casting hors du bleu et a même demandé à ses fidèles fans de « chillaaxx » dans un récent communiqué.

« A tous les DAYWALKERS qui perdent la tête en ce moment, chillaaxx. Bien que la nouvelle soit une surprise, c’est TOUT BON. Telle est le » business « du » divertissement! » Beaucoup de paix à l’équipe du MCU – toujours fan. Honneur et respect au grand maître Stan. Félicitations et salutations à Mahershala Ali, un artiste magnifique et talentueux dont j’attends avec impatience de vivre les expressions pendant de nombreuses années. Inshallah, nous travaillerons un jour Plus important encore pour mes fidèles fans, l’incroyable effusion d’amour est écrasante. Je suis reconnaissant pour le soutien sans fin. Alors, « non, non, ce n’est pas la fin de l’histoire. » Bienvenue au Daywalker Klique », avait-il dit.

Mais le fait est que ses fans espèrent toujours que l’acteur pourra reprendre à nouveau le personnage d’Eric Brooks / Blade. Un fan s’est donc rendu sur Twitter pour demander à Snipes s’il jouera à nouveau le personnage et sa réponse était tout simplement parfaite.

JE SUIS BLADE … pour toujours. https://t.co/0IG0RRw5EW – WS (@wesleysnipes) 7 janvier 2021

« JE SUIS BLADE … pour toujours. »

Au moins, nous savons qu’il est plus que prêt à redevenir le chasseur de vampires, ce qui laisse Feige cuisiner de la magie multivers et amener également Snipes à bord, peut-être sous la forme d’une lame d’une réalité différente. Doigts croisés!

Quant à toute autre mise à jour sur les MCU Lame reboot, mis à part l’annonce de l’adhésion de Mahershala au projet, aucun autre casting d’acteur n’a été signalé. L’acteur avait déjà fait ses débuts en tant que Cornell « Cottonmouth » Stokes dans la série Marvel, Luke Cage. Il a été confirmé plus tôt par Feige que le Lame le redémarrage ne fait pas partie de la phase IV du MCU et sera à la place inclus dans sa cinquième phase. Mais jusqu’à présent, aucune autre information n’a été fournie sur les progrès du film. Même lors de la récente Journée des investisseurs Disney, tout ce que Feige a partagé, c’est qu’ils «vont de l’avant» avec Lame.

« Comme nous l’avons annoncé au Comic-Con l’année dernière, nous allons de l’avant avec Blade, avec Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar », a déclaré Feige. « Le développement et les scénarios se rejoignent, et nous aurons des annonces très, très bientôt. »

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre plus de mises à jour et trouver du réconfort dans le fait qu’après une longue année 2020 sans films et séries Marvel, la phase IV de MCU démarre enfin avec WandaVision première sur l’application officielle Disney + ce 15 janvier.

