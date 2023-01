Werewolf de Night Helmer Michael Giacchino pour les diriger! Refaire

UNE Les! remake est en préparation chez Warner Bros. avec Michel Giacchino à bord pour diriger, par date limite. Le projet marquera le premier long métrage de Giacchino, qui a déjà connu le succès ailleurs dans le cinéma en remportant un Oscar en tant que compositeur pour En haut. Plus récemment, Giacchino a réalisé le spécial Halloween de Marvel Loup-garou de nuit pour Disney+. La spéciale a été acclamée par les critiques et les fans, jouant probablement un rôle important dans la raison pour laquelle il a obtenu le poste de réalisateur du nouveau Les! film.





« Michael Giacchino est un talent unique », a déclaré le président de la production et du développement de Warner Bros. Pictures, Jesse Ehrman, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de travailler avec lui et de l’avoir au studio. »

Taquinant sa vision du film, Giacchino ajoute : « Il y a toujours un film dans votre esprit qui ne quitte jamais votre tête. Pour moi, c’est Les! Ce n’est que bien plus tard dans ma vie que j’ai appris de quoi il s’agissait – l’ère nucléaire. »

« Ce que j’aime chez Les! c’est exactement comme ça que ça s’appelle : Les!», poursuit-il. « Il s’agit de l’autre, de l’inconnu qu’on refuse ou qu’on ne comprend pas. La version actuelle de Les! est sur l’immigration, et de raconter une histoire sur le sujet à travers l’objectif de ce film monstre de science-fiction insensé. »

Giacchino servira également de compositeur pour son Les! remake, similaire à la façon dont il a également marqué Loup-garou de nuit et d’autres projets sur lesquels il a travaillé. Anthony Giacchino, qui a réalisé le documentaire lié à Disney + Réalisateur de nuit, est également prévu d’être impliqué d’une manière ou d’une autre dans la production. Giacchino rencontre actuellement des écrivains pour aider à étoffer la vision qu’il doit adapter Les! pour 2023.





Les! est en cours de refonte

L’un des films de monstres de science-fiction classiques du début des années 1950, Les! a été réalisé par Gordon Douglas et mettait en vedette James Whitmore, Edmund Gwenn, Joan Weldon et James Arness. Il convient également de noter que Leonard Nimoy apparaît dans un rôle petit mais mémorable. Le film raconte l’histoire de gigantesques fourmis irradiées émergeant comme une nouvelle menace aux États-Unis, laissant aux humains le soin d’essayer de trouver un moyen d’arrêter les insectes gargantuesques. Le film a été nominé pour un Oscar pour ses effets spéciaux et reste l’un des films d’horreur classiques les plus mémorables.

Le film a été en partie une source d’inspiration pour le travail de Giacchino sur Loup-garou de nuit, montrant l’influence qu’il a encore sur les cinéastes d’aujourd’hui. Sur Twitter, Giacchino a partagé la nouvelle, et lorsqu’un fan lui a demandé si c’était l’une de ses influences, Giacchino a répondu : « Oui monsieur ! Entre autres ! »

Le Les! remake n’a pas encore de date de sortie.