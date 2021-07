Wentworth Miller révèle qu’il a été diagnostiqué autiste

L’acteur Wentworth Miller, récemment connu pour son rôle de capitaine Cold dans les séries CW « The Flash » et « The Legends of Tomorrow », a révélé à travers un post émouvant sur Instagram qu’il avait reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique, soulignant que ce n’est pas quelque chose qui changerait dans sa personne.

Miller a également révélé à ses fans qu’il n’utiliserait pas son statut de célébrité pour faire la leçon sur la neurodiversité, car il souhaite d’abord en savoir plus sur l’autisme et examiner ce que ce diagnostic signifie pour lui. Il a même proposé à ses fans de les orienter vers des ressources pouvant les aider à mieux comprendre leur trouble, préférant ne pas en parler davantage.

Suite à cette annonce, Wentworrt Miiller a procédé à la suppression de la quasi-totalité de ses publications sur Twitter et Instagram, offrant un redémarrage dans sa vie numérique après la révélation de son état. « Comme tout le monde, la vie en quarantaine m’a pris des choses. Mais dans un isolement silencieux, j’ai trouvé des cadeaux inattendus. » commenté.

Cet automne marque un an depuis que j’ai reçu mon diagnostic informel d’autisme. Précédé d’un autodiagnostic, suivi d’un diagnostic formel.

Selon l’American Autism Association, les troubles du spectre autistique peuvent affecter les compétences sociales, de communication, relationnelles et d’autorégulation. Il est généralement diagnostiqué à un âge précoce, mais il est de plus en plus fréquent de trouver des personnes à l’âge adulte qui découvrent qu’elles ont ce trouble.

En plus de son travail dans le « Arrowverse », Wentworth Miller est reconnu par le grand public pour son rôle principal dans le drame « Prison Break » qui a été diffusé sur Fox pendant cinq saisons diffusée entre 2005 et 2009, avec un téléfilm diffusé en 2017 .