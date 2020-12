Wendy Williams Show arrête la production, reste en pause jusqu’à l’année prochaine

Wendy Williams est la reine de l’hébergement de jour Le spectacle de Wendy Williams avec beaucoup de succès. La présentatrice du talk-show a eu une semaine difficile après avoir annoncé la mort de sa mère. Williams a fonctionné pendant la semaine des spectacles, mais la production a annoncé que la série s’arrêterait plus tôt que prévu. La pause hivernale est arrivée tôt pour le spectacle, mais la chaise violette reviendra bientôt.

Wendy Williams | Banque de photos Bravo / NBCU via Getty Images

La mère de Wendy Williams décède

Au cours du week-end dernier, des blogs ont commencé à partager des nouvelles de la mort de la mère de Williams. Williams ni l’émission n’a annoncé la mort de Shirley Williams. Cependant, dans l’émission du 7 décembre, l’animatrice de l’émission a confirmé la nouvelle et a mentionné que sa mère était décédée il y a des semaines.

« Elle mourut. Ma mère est décédée il y a de très nombreuses semaines », a déclaré Williams. «Vous savez comment vous perdez la trace du jour et de l’heure? Tout ce que je sais, c’est que c’était il y a longtemps.

Williams avait l’air attristé mais en paix avec le fait de parler de Shirley devant la caméra.

«Vous savez comment pendant la couronne… les gens meurent de faim, les gens sans emploi, juste dans la vie de tout le monde il y a quelque chose de nouveau, et vous savez comment vous perdez la trace du jour et de la date, et des heures? Tout ce que je sais, c’est que c’était il y a longtemps », a ajouté Williams. «Elle est décédée magnifiquement et paisiblement et entourée d’amour. Elle n’a pas souffert, pas du tout, Dieu merci.

Williams a noté à un moment donné qu’elle était capable de parler de sa mère sans verser une larme. Elle a exprimé l’amour qu’elle ressentait pour Shirley et à quel point elle était reconnaissante de l’avoir eue à ses côtés pendant longtemps.

«Finie la meilleure mère, la meilleure petite amie qu’une fille puisse avoir», a-t-elle poursuivi. «Je me sens chanceux de l’avoir eue dans ma vie tout au long de mes 56 ans parce que les gens de ma tranche d’âge – beaucoup d’entre vous, au fil des ans – (disons) ‘Vous êtes vraiment chanceux d’avoir votre mère et votre père ensemble dans un mariage heureux.' »

Wendy Williams fait une pause

Après avoir fait le talk-show pendant une semaine entière, Le spectacle de Wendy Williams a annoncé que le programme diffuserait des rediffusions la semaine suivante. L’émission a partagé une déclaration sur Instagram confirmant qu’il n’y aurait plus de nouveaux épisodes avant l’année prochaine.

« Prochaine semaine, Le spectacle de Wendy Williams diffusera des répétitions pour permettre à Wendy de voyager et d’être avec sa famille en ce moment », lit-on dans le message. «L’émission reviendra avec des épisodes originaux le lundi 4 janvier. Debmar-Mercury présente ses plus sincères condoléances à Wendy et à sa famille.

Bien que Williams ait révélé que sa mère est décédée il y a des semaines, devoir en parler devant les caméras a dû être difficile pour elle. Les fans ont ressenti sa douleur et se sont assurés d’exprimer leurs condoléances dans les commentaires.

«Nous t’aimons Wendy, prends tout le temps dont tu as besoin», a écrit un fan.

«Je suis tellement contente qu’elle prenne congé. Que Dieu bénisse la famille », a ajouté un disciple.

«Je suis vraiment très désolé, pour être honnête, j’ai le cœur brisé pour votre perte. Mes plus sincères condoléances », a déclaré un utilisateur d’Instagram.

«Chère Wendy, veuillez prendre tout le temps dont vous avez besoin. Nous serons là pour vous et janvier est la saison de Wendy », a déclaré un autre fan.

Le spectacle de Wendy Williams est syndiqué au niveau national et a été renouvelé pour la saison 2021-2022.