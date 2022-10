Wendell & Wild Trailer: Nightmare Before Christmas, le nouveau film du réalisateur arrive sur Netflix

Netflix a sorti la bande-annonce officielle de Wendell et sauvage. Prévu pour ses débuts le 28 octobre 2022, le film d’animation en stop-motion vient du réalisateur Henri Selickconnu pour avoir réalisé des films d’animation similaires comme Le cauchemar avant Noël. Wendell et sauvage marque le premier film de Selick depuis 2009 Coraline est sorti, et vous pouvez avoir un aperçu du nouveau film en regardant la bande-annonce ci-dessous.





Alors que Selick a réalisé le film, il a co-écrit le scénario avec le cinéaste oscarisé Jordan Peele (Sortez, Nous, Non). Peele fait également partie de la distribution vocale en tant que Wendell aux côtés de son Clé et Peele partenaire Keegan-Michael Key, un autre lauréat d’un Oscar, dans le rôle de Wild. La distribution vocale comprend également Lyric Ross, Angela Bassett, James Hong, Tamara Smart, Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Gabrielle Dennis, Igal Naor, David Harewood, Maxine Peake, Ramona Young, Sam Zelaya, Seema Virdi, Gary Gatewood et Ving Rhames. .

Selick produit le film aux côtés d’Ellen Goldsmith-Vein pour The Gotham Group ainsi que Peele et Win Rosenfeld pour Monkeypaw. Les producteurs exécutifs sont Lindsay Williams et Eddie Gamarra pour The Gotham Group, Kamil Oshundara et Ian Cooper pour Monkeypaw. Bruno Coulais, nominé aux Oscars (Les Choristes) fournit la musique.





Jordan Peele et Henry Selick vous apportent Wendell & Wild

Avec ses films, le réalisateur Henry Selick aime créer quelque chose d’effrayant, mais pas au point d’être traumatisant pour les jeunes téléspectateurs. Le cauchemar avant Noël en est certainement un excellent exemple. Alors que Wendell et sauvage est un peu plus sombre comparativement, c’est toujours un projet que Selick a abordé avec un état d’esprit similaire.

« C’est l’un des principaux défis des films que je fais. Ils doivent être suffisamment effrayants pour vous hérisser les poils du cou. Mon plan est d’effrayer mais pas de cicatriser », avait précédemment déclaré Selick à Screen Rant. « Mais il n’y a pas de formule pour cela. Parfois, c’est une question de combien de temps vous restez sur quelque chose. Dans un film d’horreur, vous restez sur quelque chose très longtemps pour vraiment jouer quelque chose. Dans mon film, vous pourriez voir quelque chose pour quatre images . Il s’agit donc de chronométrer la durée, mais de garder ce ton juste. »

En s’assurant que les choses ne dériveraient pas en territoire classé R, Selick a ajouté: « Nous avons une cote PG 13, nous voulions que cela entre. Nous voulions être assurés que si nous en avions besoin. Mais je dirais que dramatiquement, c’est plus sombre que tout ce que j’ai fait. Mais en ce qui concerne les frayeurs et ainsi de suite, je pense Coraline était en fait un peu plus effrayant dans quelques sections. Cela a plus de comédie à équilibrer avec les aspects les plus sombres. »

La logline officielle du film se lit comme suit:

De l’esprit délicieusement méchant d’Henry Selick et du producteur Jordan Peele, vient Wendell & Wild, un conte animé sur les frères démons intrigants Wendell (Keegan-Michael Key) et Wild (Peele) – qui demandent l’aide de Kat Elliot – une adolescente coriace avec un fardeau de culpabilité – pour les convoquer au Pays des Vivants. Mais ce que Kat demande en retour mène à une aventure brillamment bizarre et comique comme aucune autre, un fantasme animé qui défie la loi de la vie et de la mort, le tout raconté à travers l’art artisanal du stop motion.

Wendell et sauvage commence à diffuser le 28 octobre 2022.