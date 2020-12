«  Wedding Crashers  »: Vince Vaughn dit qu’il a fallu 4 jours pour filmer la tristement célèbre scène du dîner

Crashers de mariage est considéré comme l’un des succès comiques les plus drôles de son temps, et à juste titre. Le film était si populaire qu’il a rapporté plus de 34 millions de dollars de ventes son premier week-end. Il y a eu des discussions sur une suite et même un scénario dans les œuvres, mais les membres de la distribution d’origine hésitent à ruiner une bonne chose.

Crashers de mariage La star Vince Vaughn se souvient de la complexité du tournage de certaines scènes – y compris sa tristement célèbre scène de dîner – qui a pris une éternité à filmer. Lui et le reste de la distribution craignent d’avoir du mal à capturer à nouveau cette même énergie. Mais les fans restent optimistes.

Les mariages fracassants sont devenus une chose

Vince Vaughn et Owen Wilson lors de la première mondiale des «Wedding Crashers» | Gareth Cattermole / Getty Images

Crashers de mariage, qui a inspiré une hausse des mariages dans la vraie vie, suit les amis John (Owen Wilson) et Jeremy (Vince Vaughn) alors qu’ils passent leurs week-ends à se faufiler dans les mariages d’étrangers. Là, ils espèrent rencontrer et séduire des femmes éligibles.

Le couple finit par écraser le mariage de la fille du secrétaire américain au Trésor (joué par Christopher Walken). Sachant que la secrétaire organisera un événement épique, John et Jeremy utilisent leur charme comique pour se lier d’amitié avec les membres de la noce et bluffer tout au long de la soirée. À la fin de la nuit, ils ont été invités à retourner chez le secrétaire Cleary pour une soirée épique le week-end.

Le casting de « Wedding Crashers » présente des noms célèbres

Au fur et à mesure que l’histoire avance, Jeremy finit par tomber dur pour la fille de Cleary, Claire (Rachel McAdams). Mais elle sort déjà avec Sack Lodge, joué par Bradley Cooper. Et la femme du secrétaire Cleary, Kathleen, montre un penchant pour John. Dans une scène mémorable, Jane Seymour (jouant Kathleen) dévoile tout pour un moment de cougar comique.

Isla Fisher et Keir O’Donnell jouent les deux autres enfants de Cleary. Ils deviennent les intérêts amoureux de Jeremy.

La scène la plus mémorable des « Wedding Crashers » a pris quatre jours à tourner

Dans un épisode du podcast La vie est courte, l’animateur Justin Long a demandé à Vaughn de discuter du processus de tournage de la scène emblématique du dîner Crashers de mariage. Selon Vaughn, les acteurs ont eu du mal à coordonner leurs réactions aux événements. Il a expliqué qu’ils essaieraient de s’aligner mutuellement sur l’énergie, mais comme les scènes étaient filmées à des jours d’intervalle, cela demandait beaucoup de patience et de compétence.

«Vous allez autour d’une table avec plusieurs personnes…», a-t-il raconté, «et vous associez ces moments extrêmes et il est parfois difficile de maintenir cette énergie.»

L’humour de Vaughn et l’impasse de grand-mère étaient une combinaison gagnante

Cette scène de dîner folle est également mémorable pour les fans. Les téléspectateurs n’avaient aucune idée que c’était si compliqué à filmer. Ils ont simplement vu Gloria (Fisher) attraper l’entrejambe de Jeremy sous la table alors que toute sa famille était assise autour d’elle. Et l’hilarité s’en est suivie. Mais les aspects les plus notables de l’humour n’étaient pas scénarisés.

La grand-mère, interprétée par Ellen Albertini Dow, fait d’horribles commentaires homophobes tout au long du repas – ce que, apparemment, Vince Vaughn lui a nourri. Seymour a admis à Variety que toute la scène était devenue un jeu de ce qu’ils pouvaient faire dire à la grand-mère.

«Elle n’avait aucune idée de ce qu’elle disait. Vince était de l’autre côté et nourrissait ses lignes. Seymour a révélé. «Elle avait juste l’air impassible et a dit ce que c’était… mais nous mourions parce que c’était juste devenu un sport, comme quoi pouvons-nous sortir de sa bouche?»

C’est devenu un moment emblématique. Et selon USA Today, les fans pourraient avoir droit à des moments plus hilarants si les plans pour le Crashers de mariage suite pan.