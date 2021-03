We Were Here Forever Annoncé, une toute nouvelle aventure en coopération pour PS5

We Were Here est une série qui est rapidement entrée dans nos vies, et nous sommes très heureux de l’avoir. Qu’il s’agisse de collègues de Push Square refusant de jouer ensemble au premier jeu ou d’une vidéo documentant nos aventures avec le threequel, nous nous sommes amusés à explorer ce que ces titres ont à offrir. Maintenant, il semble que Total Mayhem Games se prépare pour la prochaine excursion: We Were Here Forever, le quatrième jeu de la série, vient d’être annoncé.

Décrit comme le plus grand jeu de la série à ce jour, We Were Here Forever est une autre aventure coopérative à deux joueurs dans laquelle vous explorerez un mystérieux château au milieu de l’Antarctique. Il devrait présenter une histoire plus intrigante et de nouveaux puzzles que vous résoudrez ensemble via des talkies-walkies. La directrice générale Lucia de Visser dit que cette nouvelle entrée est un « grand pas en avant », promettant un « Castle Rock plus immersif, plus sombre et plus vivant » à explorer.

Ce sera également le premier jeu We Were Here développé pour PlayStation 5 plutôt que PS4. Les détails sur ce que cela apporte à l’expérience sont minces, mais ils sont décrits comme une «expérience nouvelle génération de l’interface utilisateur au gameplay». Vraisemblablement, cela signifie que nous pouvons nous attendre à une intégration avec les cartes d’activité PS5 et à l’utilisation des fonctionnalités de retour du contrôleur DualSense.

Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie, mais nous garderons certainement un œil sur celle-ci. Maintenant, est-ce que quelqu’un y jouera avec nous cette fois?