WB donne une date de sortie au film Furiosa de George Miller (entre autres)

Juste avant Noël, Warner Bros.a annoncé une poignée de dates de sortie à venir, dont une pour le prochain Mad Max: Fury Road prequel.

Il y a quelques mois à peine, on a appris que George Miller avait choisi Anya Taylor-Joy comme la version plus jeune du méchant Imperator joué par Charlize Theron dans Mad Max: Fury Road. Le casting (qui comprend également Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II) a signalé que la préquelle était plus avancée que ce que beaucoup d’entre nous attendaient et maintenant, WB est allé de l’avant et a fixé une date de sortie pour George Miller. Furiosa: 23 juin 2023.

Bien que ce soit encore dans quelques années, c’est excitant d’avoir une nouvelle histoire dans le Mad Max monde à marquer sur les calendriers (et devrait entrer en production dans un proche avenir). L’annonce s’accompagne d’une paire d’autres dates de sortie de films:

Coyote contre Acme (un hybride live-action / animation basé sur le personnage de Looney Tunes) devrait sortir le 21 juillet 2023. Une nouvelle version de The Color Purple (cette fois basée sur la comédie musicale de Broadway) est datée du 23 décembre 2023… Qui le placera contre le prochain grand Guerres des étoiles film dans les cinémas, Escadron de voleurs.

Alors que WB a fait des vagues en annonçant que sa liste de films 2021 arrivera jour et jour sur HBO Max ainsi que dans les salles de cinéma, ils soulignent que ces dates de sortie indiquées sont pour les lancements en salles.