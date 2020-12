Watchmen: Regina King révèle la condition pour revenir à la série

Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis « Gardiens”, Série créée par Damon Lindelof pour la chaîne HBO, J’arrive à sa fin. Les fans du spectacle et du roman graphique attendent toujours une éventuelle deuxième saison, malgré l’insistance de Lindelof pour voir la production comme une mini-série.

Le showrunner aurait déjà exprimé ses souhaits de laisser l’histoire telle quelle. Après avoir reçu un prix Emmy, a suggéré que faire une nouvelle saison serait une «grande trahison». Ces déclarations n’ont pas empêché les gens de continuer à poser des questions à ce sujet.

Lors d’une récente interview, Regina roi, en charge de l’interprétation Angela Abar (personnage créé pour la série), a abordé le problème qui a été interrogé à plusieurs reprises auparavant, mais cette fois en offrant une nouvelle tournure sur le sujet lors d’une récente conversation avec Variety.

« Oui Damon as changé d’avis? Oui. Parce que s’il l’a fait, cela signifie quelque chose. Quelque chose est arrivé. En toute honnêteté, ça pourrait être quelque chose où Angela meurt dans le premier épisode. Je ne sais pas. Comment Damon Il a décidé de s’attaquer à ce problème était une affaire très risquée, étant un homme blanc, parlant de la douleur inhérente à la communauté noire.

Roi commente que, au moment de faire la série, je demande Lindelof d’entrer dans un territoire dans lequel il a fait un effort pour comprendre l’histoire dont il n’avait aucune connaissance et qui n’avait aucun lien (le massacre de Tulsa, par exemple). L’actrice estime que, pour le reprendre, ce serait de manière intelligente et provocante et que cela obligerait les gens à penser plus qu’eux-mêmes.

Lors de la dernière édition des prix Emmy, la série recevrait dix récompenses, parmi lesquelles se distinguent « Meilleure écriture en série limitée », « Meilleure série limitée », « Meilleur second rôle masculin » Yahya Abdul-Mateen II et « Meilleure actrice dans une série limitée » pour Roi.