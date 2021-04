Wasteland 3 obtient le DLC Steeltown, disponible sur PS4 en juin

Nous considérons Wasteland 3 comme un « fantastique RPG post-apocalyptique » avec une excellente écriture et un combat satisfaisant. Nous l’avons dit lorsque le jeu est arrivé sur PlayStation 4 en août 2020, en lui attribuant une note de 8/10 dans la revue Push Square. Cette expérience tactique est maintenant élargie avec une extension nommée The Battle of Steeltown, qui arrivera sur PS4 le 3 juin 2021. Et bien qu’il s’agisse définitivement d’une courte bande-annonce, vous pouvez commencer à avoir une idée de ce à quoi vous attendre du DLC dans la bande-annonce de l’annonce. dessus. Cela coûtera 13,99 € au lancement.

Steeltown est devenu la pièce maîtresse d’une prise de contrôle des bandits et des travailleurs en grève, et personne ne peut échapper aux portes verrouillées de l’endroit. Il est maintenant devenu le travail des Raiders de restaurer l’ordre ou de s’asseoir et de regarder tout s’écraser et brûler. «L’imposant complexe industriel de Steeltown fabrique toute la technologie qui permet au Colorado de fonctionner et au patriarche au pouvoir – camions, armures, armes et robots. – sont des excuses. Quand il envoie les Rangers enquêter, ils découvrent que l’endroit est un baril de poudre avec le fusible déjà allumé. «

L’extension introduira également de nouveaux mécanismes tels que les effets de statut, les boucliers élémentaires, les attaques télégraphiées et les armes non létales. Ces nouvelles fonctionnalités seront également intégrées au jeu de base aux côtés de nouvelles armes, armures et rencontres. Cela ressemble à une offre assez charnue, n’est-ce pas?

L’expérience entière peut être jouée seule ou en coopération. Dans un communiqué de presse, le directeur du jeu David Rogers a décrit le DLC comme l’aboutissement du travail du développeur inXile Entertainment depuis son lancement. « Pour ceux qui joueront à Wasteland 3 pour la première fois, ils joueront à la meilleure version du jeu. Les joueurs qui reviennent visiter Steeltown vont se régaler avec une nouvelle histoire, des personnages et des mécanismes de combat qui changent vraiment les tactiques. Ils verront également les personnages et les histoires qu’ils ont commencés dans le jeu de base faire leur apparition, avec de nouvelles interactions pour le perroquet grossier préféré de tous, les Elfes du Père Noël «Où sont-ils maintenant? et plus. Tout cela est complété par une incroyable nouvelle musique post-apoc. «

Revenez-vous à Wasteland 3 en juin prochain? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.