Warrior Nun Creator exhorte les fans à poursuivre la campagne pour la saison 3

Fans de la série à succès Netflix nonne guerrière ont été ébranlés après que le géant du streaming a annoncé son annulation il y a trois mois. L’émission, qui était à la fois populaire et acclamée par la critique, s’était constituée une solide audience au cours de sa deuxième saison, laissant les fans avides d’en savoir plus. Mais malgré son succès, Netflix a pris la décision d’annuler l’émission, entraînant une vague de soutien de la part des fans. La campagne #SaveWarriorNun a rapidement pris de l’ampleur, les fans utilisant les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement et demander le renouvellement de l’émission.





Simon Barryle créateur de la série à succès de Netflix Warrior Nun, a récemment pris Twitter pour exhorter les fans à poursuivre leur combat pour faire revivre la série. Dans son message, Barry a exprimé sa gratitude envers les fans pour leur soutien et les a encouragés à continuer à avancer. Selon Barry, les fans sont la principale raison pour laquelle Warrior Nun a encore une chance d’être sauvé, et il les a exhortés à ne jamais abandonner.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

nonne guerrière se concentre sur Ava, une jeune femme qui se réveille dans une morgue avec des capacités surhumaines après avoir été ressuscitée par un groupe de nonnes. Alors qu’elle apprend à naviguer dans ses nouveaux pouvoirs, elle se retrouve impliquée dans une bataille contre des forces démoniaques, tout en essayant de découvrir la vérité sur son passé. L’écriture intelligente de l’émission, ses performances solides et ses effets visuels époustouflants ont conquis les fans et les critiques, rendant son annulation d’autant plus décevante.





Les fans de Warrior Nun lancent une campagne massive pour sauver la série bien-aimée

Netflix

Depuis l’annulation de l’émission, les fans ont lancé une campagne massive sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #SaveWarriorNun. Les fans ont inondé Twitter de tweets et de mèmes, et ont même lancé une pétition sur Change.org, exhortant Netflix à reconsidérer sa décision. La campagne a gagné en popularité, avec des panneaux d’affichage apparaissant à Los Angeles, Londres et même Milan. Le créateur de l’émission, Simon Davis Barry, a également participé activement à la campagne, partageant une scène coupée et s’engageant avec les fans sur les réseaux sociaux.

nonne guerrièreL’annulation de Netflix par Netflix a laissé un trou béant dans le cœur de ses fans. Le mélange unique d’action, d’humour et de fantaisie de l’émission avait trouvé un écho auprès du public, et l’annulation a été un coup dur pour la communauté qui s’était formée autour d’elle. Cependant, la campagne #SaveWarriorNun a montré la puissance d’une base de fans dévoués et passionnés et l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’avenir de leurs émissions préférées. Bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel de Netflix sur la possibilité d’un renouvellement, la campagne ne montre aucun signe de ralentissement et les fans espèrent que leurs efforts porteront leurs fruits.